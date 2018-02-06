拿什么拯救你，我的爱人 英国两对情侣交叉捐肾

英国男子斯图尔特·基斯为救妻子安德烈娅摆脱肾病折磨，想把自己的肾捐给妻子，可惜肾型不配。在这种情况下，基斯把肾捐给了一名陌生人，使妻子得到那名陌生人的情侣捐出的肾。

安德烈娅现年41岁，家住纽卡斯尔附近，因肝病接受肝移植手术，但是服用抗排异药物后，肾脏衰竭，每天要做3次肾透析，苦不堪言。

去年11月，他们从医院方面得到消息，另外一对情况与他们相同的情侣愿意与他们交叉换肾。今年1月，两对情侣中的捐肾者同时在两家医院分别接受肾摘除手术，他们的肾随后被交叉移植到受捐者体内。

安德烈娅接受肾移植后感觉良好。她对英国《每日邮报》说：“我（手术后）一睁眼就感到不一样，感觉好多了。”

基斯术后对止疼药产生严重不良反应，与安德烈娅隔离两天后才恢复。他说，与妻子在医院重聚后激动不已，因为“我一眼看出她看上去好多了”。

据《每日邮报》4日报道，基斯正在家康复。安德烈娅原来因为肾病，饮食受到严格限制，现在“可以正常饮食……想吃多少芝士都可以”。

他们不知道另外一对情侣的身份，但是知道另外一对也情况良好。

安德烈娅说：“他们和我们做的一模一样，也是为了伴侣捐肾。我视斯图尔特为救命恩人，我肯定那对也有相同感受。”（欧飒）【新华社微特稿】

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