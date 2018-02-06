美国一对伴侣雇人在外墙绘梵高名作 带来高额罚款

美国佛罗里达州一对伴侣雇人在住房外墙和院墙上模仿荷兰画家梵高名作《星夜》绘画。市政厅和法官要求他们清除绘画，否则处以每天100美元（约合629.6元人民币）罚款。这对夫妇不服，未交罚款，着手上诉。
美国广播公司报道，芒特多拉市市政厅裁决南希·内姆豪泽和卢多米尔·亚斯琴布斯基的行为不合规范，要求他们清除外部装饰，否则处以每天100美元罚款。
起初，市政厅要求罚款金额不得超过3100美元（1.95万元人民币），但地方法官2月1日取消这一限制。目前两人所欠罚款超过8000美元（5万元人民币）。
这对伴侣说，他们之所以这样装饰外墙，是因为儿子患自闭症，喜欢绘画。仿《星夜》绘画可以让儿子“一旦迷路，就能跟人说他住在梵高家”，从而得到帮助。（王鑫方）【新华社微特稿】
望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】