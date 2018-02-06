英大臣“迟到”1分钟羞愧请辞 华人妻子道出原委

英国首相特雷莎·梅上周访华期间，英国国际发展部国务大臣麦克·贝茨勋爵为迟到1分钟而当众引咎辞职，但特雷莎·梅没有接受他的请求。

贝茨曾在中国徒步上千公里为慈善募捐，是不少国人熟悉的“中国女婿”。原籍中国杭州的夫人李雪琳4日对新华社记者详述了“辞职”始末：其实，贝茨并没有迟到。

【澄清：其实并未迟到】

据英国媒体报道，贝茨1月31日在议会上院部长问答环节因为迟到了不到1分钟，当众致歉并引咎辞职。

李雪琳澄清说，1月31日，由于英国议会两百多名上院议员都要求参加一项有关“脱欧”的议程，议会临时决定将这项议程提前到上午8时开始。又由于这项议程提前结束，议会就临时紧随其后将原定下午3时的部长问答也提前了几分钟。

贝茨本来要主持部长问答环节的第一个问题，按原计划走进上院会议厅时，看到上议院党鞭正临时替他回答工党议员露丝·利斯特的提问，便悄悄坐在一边没有出声。

其实，贝茨当时没有真的迟到。李雪琳说，贝茨从政30多年来严于律己，他当时以为自己一时糊涂搞错了时间，认为这属于严重失职、不尊重他人，于是随即向利斯特以及全体上院议员当面道歉。

他接下来的宣布更出乎现场所有人意料：“我们在代表政府回应立法机关合法问题时，应该秉承最高标准的礼节和尊重。在对方提问时我未能到位，为此我深感羞愧。因此，我向首相提出辞职申请，即刻生效。”

【“英国范”示范如何道歉】

李雪琳在微信朋友圈发出的一条短视频记录了这段经过。在这段约1分钟的视频中，上院会议厅在听到贝茨辞职申请后顿时哗然，不少议员不约而同惊呼“不”；在各种挽留声中，贝茨带上文件离开讲台低头步出会议厅，旁边多名同僚试图抓住他的手臂挽留。

有议员当场挽留贝茨：“他的道歉已经完全足够了。我们任何人都可能会犯错，这只是一个小小的失礼。”

利斯特对英国《卫报》说：“他是我最不想让辞职的大臣。”

李雪琳说，贝茨走出会议厅后就给她打来电话，她对丈夫的决定表示理解和支持。贝茨随后也收到了几百个来自各政党议员的短信、邮件及电话留言表示挽留，连上议院反对党领袖也代表反对党向唐宁街10号提出挽留请求。

当时首相特雷莎·梅正在中国访问，唐宁街10号发言人随即发出声明：“真挚的贝茨勋爵今天提出辞职，但被认为不必要而不予接受。作为一位认真勤奋的大臣，他一直非常重视在议会的责任。”

声明说，他将继续留任。

【夫人为“中国女婿”点赞】

李雪琳说：“我为有这样一位正直的政治家、一位‘中国女婿’点赞。”

贝茨现任英国国际发展部国务大臣和上院议员，不仅其“中国女婿”的身份广为人知，“慈善徒步”的义举更曾广受报道。

自2011年起，他每年都要为慈善“暴走”一次，最长一次走了4693.1公里，在中国、德国、希腊、巴西等20多个国家留下足迹。

2015年7月，在中国红十字会帮助下，贝茨和夫人李雪琳从北京出发，历时71天，从北京经河北、山东走到江苏南京，最终抵达浙江杭州，总行程1700公里，募集善款9万英镑。

贝茨曾著书《徒步中国——爱与和平的信仰征程》。他在书中写道：“英国人对于中国的看法也许仍然被文化包袱中那些先入为主的偏见所蒙蔽，而首届中英文化交流年以及我的徒步‘真实中国’之旅，似乎是一个可以检查我们文化包袱的绝好时机……不妨扪心自问：该如何通过文化交流和相互尊重，汲取两种文化之精华？”（梁希之）（新华社专特稿）

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