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不排除可能受到攻击？土警告在叙美军“小心”

2018年02月06日07:51  来源：新华网
 

　　土耳其副总理贝基尔·博兹达4日警告，土耳其可能扩大在叙利亚的军事行动，届时在叙利亚北部曼比季的美国军方人员如果被误认为是敌方人员，不排除可能受到攻击。

　　土耳其上月20日向叙利亚阿夫林地区发动“橄榄枝”军事行动，打击对象为美国在叙盟友、库尔德武装“人民保护部队”。土耳其认定这支武装是土耳其反政府武装“库尔德工人党”的分支，把它列为恐怖组织。

　　曼比季位于叙利亚北部，幼发拉底河以西，毗邻叙土边境。“人民保护部队”不仅在阿夫林与土耳其部队交火，还控制着曼比季和幼发拉底河东岸一块狭长区域。

　　土方先前多次呼吁，美国切断对“人民保护部队”的军援，同时从曼比季撤出军事人员。美国中央司令部司令上月底回应称，从曼比季撤离不在考虑之中。

　　博兹达4日说，如果“人民保护部队”不离开曼比季，土方会追击，甚至追击至幼发拉底河东岸。

　　美军在阿夫林没有部署人员，但在曼比季和幼发拉底河东岸均有人员，协助“人民保护部队”打击极端组织“伊斯兰国”。

　　博兹达说，土耳其不想与美国发生冲突，但如果美军人员穿着“人民保护部队”制服就面临对峙危险。此前，就有画面拍摄到在叙利亚北部的美军士兵佩戴“人民保护部队”徽章。

　　他说：“美方应当了解土耳其的关切。如果美军士兵穿着恐怖分子制服或者和攻击我们的恐怖分子在一起，那土方将没有时间甄别。”

　　3日，7名土军士兵在打击“人民保护部队”的行动中丧生，其中5人死于坦克遇袭。这是土耳其发起“橄榄枝”军事行动以来，土军死亡人员最多的一天。有土耳其媒体称，“人民保护部队”使用了美国提供的反坦克导弹，发起袭击。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：樊海旭、常红)
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