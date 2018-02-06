不堪性侵舆论压力病倒 墨尔本市长“喊冤”请辞

澳大利亚墨尔本市长罗伯特·多伊尔身陷性侵疑云，4日晚宣布辞职。近两个月来，这名年过六旬的市长一直“喊冤”，因不堪舆论压力病倒。

澳大利亚新闻网报道，去年12月，墨尔本市女议员特莎·沙利雯向市政府请辞，理由是她和另一名女性反复遭遇职场性骚扰。她举报多伊尔污言秽语，袭胸、搂抱并强吻她。多伊尔否认，誓言还自己清白。

一个月后，另一名女议员凯茜·奥克指认多伊尔试图在办公室强吻她，还在聚餐时摸她腿。多伊尔坚决否认这一指认。

多伊尔本月2日说，他患上与压力有关的“严重疾病”。多伊尔的妻子埃玛·佩奇·坎贝尔力挺丈夫，称他“善良、正派”。由于“处在崩溃边缘”，多伊尔已住院治疗。

澳大利亚联合新闻社报道，墨尔本代理市长阿伦·伍德说，自己与多伊尔有过一次“艰难”通话，“我同情他和他的家庭”。当时，多伊尔正在住院，尚未辞职。

坎贝尔对丈夫未适用“无罪推定”原则感到失望。“恰恰相反，他遭遇了公开审判。”伍德说。

多伊尔的律师尼克·拉斯金说，性侵指控对多伊尔的伤害“不可低估”。

墨尔本市政府从媒体报道中获悉多伊尔辞职，称“将尽快得出调查结论，确保各方知晓事实”。维多利亚州政府说，会尽快举行新一任市长选举。（陈丹）【新华社微特稿】

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