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以下达非法移民“逐客令” 不离开或有牢狱之灾

2018年02月06日07:48  来源：新华社
 

　　以色列政府4日警告数以千计非法入境的非洲人，必须在3月底前离开以色列，否则有可能坐牢。

　　法新社报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡1月3日宣布一项遣返3.8万名非法入境者的计划。这些人大部分来自非洲国家厄立特里亚和苏丹。如果这批人不愿自行离开，可能有牢狱之灾，或被强制驱逐。

　　以色列移民事务部门发言人莎宾·哈达德说，以色列政府4日开始致信一批非法入境者，告知他们有60天时间自愿离境。目前，信件只印发给没有亲属的男性非法入境者。

　　按以色列《国土报》说法，“任何被视为奴役行为或人口贩卖受害者，以及在2017年底前提交庇护申请、至今未收到回复的人”，都不在此次“逐客令”范围内。因此，近期可能被遣返的人数约为“1.5万至2万人”。

　　为鼓励非法入境者自行离境，以色列政府为每人提供3500美元奖金、航班机票，并承诺将协助办理旅行文件。如果60天内未能离境，奖金会减少，以政府还可能对非法入境者及其雇主采取“强力措施”。

　　按当地媒体说法，以色列政府发出的警告并未指明这些非法入境者将被送往何处。内塔尼亚胡1月28日在例行内阁会议上说，只有真正的难民才能留在以色列，以色列“没有义务允许非法移民”继续留在以色列，他们将被遣送至第三国。

　　去年12月，以色列议会通过一项法律修正案。根根该修正案，拒绝自愿离境的非法移民将面临监禁。

　　一些以色列航空公司的机长曾公开拒绝执飞遣返非法入境者的航班。部分以色列学者和大屠杀幸存者上月曾向内塔尼亚胡请愿，呼吁他再次考虑遣返计划。联合国难民机构也呼吁以色列取消该计划。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
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