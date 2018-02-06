美俄核军备限制条约核心内容生效

中新社华盛顿2月5日电 (记者 刁海洋)美俄新版《削减和限制进攻性战略武器条约》的中心限制条款5日正式生效。美国务院当天发表声明称，美国已如约将战略核武器及运载工具数量降至限制条款以下。

新版《削减和限制进攻性战略武器条约》于2010年4月8日签署，2011年2月5日生效。作为条约的核心内容，中心限制条款规定，美俄双方应在7年内将各自部署的核弹头削减至1550枚以下，部署的运载工具不超过700件。

美国务院5日在声明中表示，美国已于去年8月达到了新版《削减和限制进攻性战略武器条约》的要求，俄罗斯也多次表态将遵循条约规定。两国将于下个月再次更新各自战略核武器库的数据，美方希望届时能够确认俄方履约。

声明称，执行该条约维护了美国和盟友的安全，让美俄关系更加稳定、透明和可预期，特别是在双方信任下降、误判误解风险增大的情况下更凸显其重要性。美国期待同俄罗斯继续履行条约规定。美国将继续致力于核军备控制，防范核武器扩散。

美国务院当天发布的一份情况清单显示，美国部署的陆基洲际弹道导弹弹头、潜射弹道导弹弹头和重型轰炸机核弹头的总数为1393枚，部署的战略核武器运载工具总数为660件，全部战略核武器运载工具总数为800件。

清单显示，过去7年中，美俄每年交换两次战略核武器库数据，举行过14轮磋商，进行过252次现场检查。

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