美国奥运体操队前队医再度被判入狱40至125年

中新社休斯敦2月5日电 美国奥运体操队前队医纳萨尔(Larry Nassar)5日因性侵女性未成年体操运动员，再度被判入狱40至125年。

美联社(AP)消息，密歇根州伊顿郡法院法官詹尼斯·肯尼汉姆(Janice Cunningham)5日宣布，纳萨尔在Twistars体操俱乐部任队医时，借治疗之名，对女性未成年运动员实施性侵。约有几十名受害者及其代表出庭作证。法官判纳萨尔入狱40至125年。

这是继1月24日纳萨尔接受该州另一法庭对其作出的入狱40至175年的宣判后，又一个上百年的判罚。

现年54岁的纳萨尔已于2017年12月因持有37000张儿童色情照片，被判在美联邦监狱服刑60年。从美国刑法程序来看，在完成联邦监狱的刑期后，他将被转至密歇根州监狱继续服刑。该州两个法庭前后对其作出的上百年判决，其刑期将合并执行，不做叠加。

5日，纳萨尔在判决前，当庭承认有罪，并试图表达悔过之心。不过，法官詹尼斯表示，纳萨尔在法庭判决前的谈话中称，没有做错任何事。

法官詹尼斯当庭回应了纳萨尔的道歉，指出其利用女运动员的信任，不断进行犯罪行为。“我不相信你真的明白你所做的是错的，你也并不清楚你对受害者及其家人、朋友所造成的毁灭性打击。”

美国媒体称，判决具有重大意义。加利福尼亚大学法学教授富兰克林·齐姆林(Franklin Zimring)曾表示，判决不仅仅是判定某人应该被拘禁的时间长度。其象征性意义远大于实质。法官的超长判罚是想表明：“这真的是一个坏人”。为此目的，刑期年数可以是弹性的，甚至是无上限的。如2013年，阿里埃勒·卡斯特罗(Ariel Castro)因性侵并囚禁3名女性长达10年，被美国法官米歇尔(Michael Russo)判处1000年监禁，不得假释。

美国有线电视新闻网(CNN)报道，纳萨尔性侵案的受害者人数超过265名。包括美国奥运体操冠军雷斯曼、马罗尼、维贝尔等200余名受害者向法庭提供了证词。法官詹尼斯称，该案受害者遍及美国，甚至有海外运动员。

纳萨尔曾是美国运动医学领域受人尊敬的人物。他曾在密歇根州立大学、美国体操协会任职。这两个机构是培育美国奥运体操选手的大本营。然而，在其性侵行为被曝光后，该案成为美国体操史上的最大丑闻，激怒了该州及美国民众。目前，美国体操协会全体董事会成员已集体“下课”。密歇根州立大学校长也引咎辞职。

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