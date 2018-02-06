英女王伊丽莎白二世登基66年：92岁高龄 注定成传奇

中新网2月6日电 66年前的今天，25岁的伊丽莎白公主在父亲去世当日，继位成为英国女王伊丽莎白二世。66年，世事沧桑，王冠伴着她优雅老去，见证着她的女王之路，和世界变迁。

【继位66年：已破英“最长统治”纪录】

1952年2月6日，伊丽莎白在肯尼亚一个狩猎牧场继位后赶回伦敦。她以公主的身份离开，再次踏上英国国土时，则成了英国女王。

斗转星移，66年过去了，英女王伊丽莎白二世不仅打破了曾祖母维多利亚女王在位64年的纪录，成为英国历史上在位时间最长的君主，也成为了世界上在任时间最长的国家元首。

登基66年里，伊丽莎白二世经历了13位英国首相，可谓“铁打的女王，流水的首相”。她伴随着英国从二战后进入21世纪，见证了英国影响力的“江河日下”，也看到了英国脱欧的“黑天鹅”。

女王的一生，几乎经历了整个现当代史，从人类首次登月，再到互联网时代。过去66年里，人类所处的世界发生了翻天覆地的变化，英国社会也发生了根本变化，王室自身的存在甚至遭到质疑。然而，对许多人来说，英女王是一个不可或缺的精神象征。

英女王伊丽莎白二世不仅是英国的女王，也是15个英联邦国家及地区的女王。她在位期间，出访海外300多次，到过上百个国家和地区，成为英国最知名的“代言人”。

包括英国在内的多国为了表示尊敬，这些年来将她从小到大的肖像印遍在纸币上。有英国民众曾感叹：“我很难想象我用的货币里没有我们女王的头像(会是什么样子)”。

【92岁高龄：传奇女王的优雅晚年】

英女王虽已年过九旬，但仍精神矍铄、神采奕奕。90岁时，她曾充当司机亲自开车，带着孙媳妇凯特王妃赶往苏格兰庄园与家人一起度假。92岁高龄的她身体状态保持的依然很好，她长寿健康的秘诀何在？

从英女王的衣食住行和日常生活中，或可寻到端倪。她平时生活作息非常规律，晚11点准时入寝。而且，几十年来，英女王一直坚持在温莎公园里散步。70岁之前，英女王还经常骑马散步。

据称，女王散步时采用的是“皇室步行法”，步行时抬头挺胸，步速较快，要持续一段时间，这种步行的姿势据称能纠正老年性驼背，去除腹部脂肪，锻炼心肺功能，让人精神焕发。

此外，英女王伊丽莎白二世还是个严格“自律”的人，她的饮食习惯有个特点，定时定量，注重少而精，再美味的食物也只吃一两口。曾为女王掌勺10多年的前“御厨”达伦·麦格雷迪曾透露女王的饮食习惯说，女王坚持吃时令蔬果，比如只在夏季吃皇家花园出产的草莓，绝不会在1月吃这种水果。

女王和菲利普亲王70多年的“白金婚”也一直被外人传为佳话。时至今日，还有一块女王结婚时的蛋糕仍被完好保存着，这块放了几十年的蛋糕也象征着女王夫妇“超长待机”的婚姻。

92岁的人生，66年的王位，头戴王冠，她的一生已注定是传奇。

(责编：樊海旭、常红)