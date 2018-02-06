朝鲜宣布金永南率团访韩　半岛“机会之窗”值得珍惜

朝中社５日报道，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南将率团在平昌冬奥会期间访问韩国。韩国总统府青瓦台表示欢迎，认为这显示出朝鲜改善朝韩关系的决心与诚意。

金永南将是迄今为止访韩的最高级别朝方官员。分析人士认为，朝韩双方围绕平昌冬奥会的合作为对话解决半岛问题打开了一扇弥足珍惜的“机会之窗”。

【新闻事实】

据朝中社报道，朝鲜高级别代表团以金永南为团长，此行目的是“出席第２３届冬季奥林匹克运动会开幕式”。

韩联社援引朝方４日晚向韩方发送的通报报道，朝鲜高级别代表团定于９日至１１日访问韩国。除金永南外，代表团还包括３名成员和１８名支援人员，但朝方没有说明３名成员是谁。

韩联社推测，金永南将于９日出席冬奥会开幕式，１０日观看朝韩女子冰球联队对阵瑞士队，１１日观看朝鲜艺术团在韩国首都首尔的演出。

没有公开姓名的青瓦台官员告诉韩联社，韩国总统文在寅将在开幕式期间与金永南碰面，但是否展开正式会谈还有待磋商。

韩国总统府青瓦台发言人金宜谦在５日举行的记者会上表示，韩国作为此次冬奥会东道主，将热情接待朝鲜高级别代表团，同时就包括韩朝高级别官员之间的对话等各种沟通机会做好准备。韩国政府期待金永南访韩能将平昌冬奥会打造为“和平奥运会”，成为南北关系持续发展、构建半岛永久和平的契机。

【深度分析】

根据朝鲜１９９８年修改的宪法，最高人民会议常任委员会委员长代表国家。长期担任这一职务的金永南是朝鲜对外交往中的重量级人物。分析人士认为，这名老将出马可见朝鲜重视这次接触机会，为通过对话找到共识创造了机会。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员、大西洋理事会高级访问学者王俊生说，金永南德高望重，他率团出访足见朝鲜对这次机会的重视。

王俊生说，朝韩可以借朝鲜高级别代表团访韩之机建立互信，为解决相关问题找到出口。他认为，金永南与文在寅很可能举行双边会谈，探讨离散家属团聚、朝美会谈等议题。

除了金永南，美国副总统彭斯也将出席冬奥会开幕式。王俊生认为，朝美借冬奥之机会谈的可能性不大，因为朝美对话目标存在分歧，双方目前没有合适的会谈气氛和议题。

有专家认为，即便朝美双方借冬奥会之机会面，也只具有象征意义。韩国朝鲜问题专家梁茂进在接受韩联社采访时说，仅凭一次会面无法解除朝美之间根深蒂固的互不信任，无法消解双方围绕朝核问题的诸多分歧。

【第一评论】

朝韩以冬奥会为契机恢复对话、谋求合作，备受世界关注和期待，为改善半岛局势提供了“机会之窗”，双方应珍惜难得对话氛围，理性行事，真诚落实已达成的协议。

朝韩关系缓和，冬奥会成功举行，国际社会乐见其成，更希望双方都能秉持理解与尊重的精神，在冬奥会之后继续通过对话缩小分歧，增进和解与信任。

【背景链接】

第２３届冬季奥运会将于２月９日至２５日在韩国平昌举行。

１月９日，韩国和朝鲜在板门店举行高级别会谈后发表共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。朝方表示将派遣高级别代表团和民族奥委会代表团参加平昌冬奥会。（参与记者：俞懋峰、杜鹃、程大雨、吴强、陆睿、耿学鹏，编辑：王丰丰、鲁豫）

(责编：樊海旭、常红)