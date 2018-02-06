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留学前上堂安全课（手记）

管克江

2018年02月06日04:38  来源：人民网－人民日报
 

　　常驻德国时，有位留学生告诉我，她三年丢了两部手机。一部是逛街时被盗，一部是坐地铁时被抢。她到警察局报警，对方很干脆地让她回家，理由是警方人手不足。类似案件当然不止在德国发生。但近年来德国涌入上百万难民，导致警力捉襟见肘、社会治安恶化、民众不安全感上升，也是事实。

　　中国每年有50多万学生留学海外，而留学生年龄越来越小，在各种社会不安全因素前更显脆弱。外交部领事司数据显示，中国驻外使领馆和领保中心受理的领事保护和协助案件数量呈加速发展态势。其中涉及留学生的案件从2014年的932人猛增至2015年的6185人。

　　值得注意的是，调查显示66%的留学生对个人安全意识缺乏足够认识。“平不肆险，安不忘危。”留学前上的第一课应当是了解相关国家的安全形势，提升个人安全意识。

　　不少留学目的地国安全形势恶化的背后，往往有着经济长期不振、贫富差距加大、法律机制漏洞、种族歧视蔓延等更深层原因。不禁想起去年拉斯维加斯枪击案后，一位在现场的法国在华留学生康坦·阿尔贝发布的视频。他在视频里感叹：“我在中国7年了，从来没有感到过不安全。一个人只有在不安全的时候，才会感到安全有多舒服。”


　　《 人民日报 》（ 2018年02月06日 23 版）

(责编：王仁宏、常红)
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