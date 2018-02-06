新华社东京2月5日电 （记者华义）日本京都大学研究人员最新发现，细胞能在基因层面对声音产生应答，这有望帮助揭开生命与声音的根本关系。

声音是动物个体识别外界环境以及交流的主要途径，动物个体声音的重要性不言而喻，然而几乎没有发现在细胞水平上是否有识别声音的机制。

为此，京都大学的一个研究小组在细胞培养装置中设置播放器，对成肌细胞等多种细胞播放多种声波测试并进行基因分析，以研究人耳可听到的声波是否会产生细胞水平上的应答。结果发现，不同细胞对不同的声波会产生不同的基因应答，细胞的不同分化状态也会导致对声波的应答方式不同。

研究小组今后将通过实验来进一步解释对声波反应的细胞内部机制，以弄清生命和声音的根本关系。这一研究成果已经发表在《科学公共图书馆·综合》杂志网络版上。

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 22 版）

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