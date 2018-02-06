泰国投资创业环境受青睐

近日，泰国央行表示，将为国内投资者在海外投资提供更多便利，改革相关管理法律法规，放宽境外证券股票投资管理条例，让个人投资者有更多的投资机会和渠道。同时，将为外国资金进入泰国提供更多便利。

泰国央行金融市场管理事务行长助理瓦奇拉表示，央行自2017年以来就采取措施，放宽国内资金出境投资的管理条例，以改善泰国的贸易经商环境。而吸引外国投资进入泰国，也是泰国政府一直坚持的政策。

得益于泰国政府积极打造投资环境的政策，在《美国新闻与世界报道》网站近日发布的“2018年全球最佳创业国家”排名中，泰国从80个国家中脱颖而出，连续两年获评为“全球最佳创业国家”第一名。此外，在“全球最佳投资国家”排名中，泰国也排在第八位。

《美国新闻与世界报道》称，很多来自全球各地的商业决策者认为泰国是世界上最适合创业的国家，而可负担性、低廉的制造成本、与世界的联通性，以及获取资本的轻松程度是让泰国跻身榜单第一的最重要的几大因素。泰国商业部部长颂提拉认为，商业部简化注册程序、为外籍投资者改善经商和投资环境，对于泰国持续吸引外商投资是一个重要助力。据悉，外商登记注册程序从5步减少为3步，原来要花25.5天的时间，现在只要两天就可完成注册。

泰国的社会经济在过去40年得到了蓬勃发展，为保持经济稳定增长，2016年，泰国政府提出“泰国4.0”经济战略目标，即通过创新和技术手段发展高附加值产业，促进泰国产业转型升级，推动新的经济模式发展，增强国家竞争力。

目前，泰国政府在不断改善总体经商与投资环境，以契合“泰国4.0”经济战略，吸引更多外籍投资者来泰发展业务。实现这一战略目标的一大载体就是“东部经济走廊”项目，即在泰国东部沿海通过大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策鼓励高附加值产业发展，如新型汽车、生物科技、智能电子、医疗保健等。按照规划，泰国将在5年内为这条走廊投入1.5万亿泰铢（约合430亿美元）。为此，泰国政府修订了投资促进法，并制定了东部经济走廊法和竞争力增强法。新的法律将为投资者提供新的投资优惠权益。

“大量外资进入泰国有助于奠定泰国在世界经济中的重要地位。”泰国投资促进委员会副秘书长措迪对本报记者表示，“泰国创业成本低，营商环境好，是深受欧洲、美洲和亚洲欢迎的直接投资目的地之一。”据统计，2017年泰国吸引外资达6419.78亿泰铢（约合200.6亿美元），同比新增22%，高于原定6000亿泰铢的引资目标额。

泰国开泰研究院专家黄斌在接受本报记者采访时说，泰国政府重视经济发展，鼓励国企、私企、教育等各单位在新型经济和创业中发挥重要作用。对于有资金实力和高新技术的外商企业，泰国政府给予非常优厚的投资优惠待遇吸引其来投资。包括已于本月正式实施的智慧签证等措施，正是为了吸引更多外国专家或高层管理人才到泰国工作或向十大目标产业集群投资。这将为泰国带来科技人才和投资，提高泰国综合竞争力。

（本报曼谷2月5日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 22 版）

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