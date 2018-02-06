“欢乐春节”新春游园会在孟加拉国举行

新华社达卡2月5日电 （记者刘春涛）位于孟加拉国首都达卡的人文大学校园内4日张灯结彩、欢声笑语。2018“欢乐春节”系列活动——“欢乐春·游园会”在这里热闹开场。绛州鼓乐、中国功夫、灯谜竞猜、文化体验等活动充满浓浓年味，吸引众多观众驻足。

中国驻孟使馆文化参赞孙延在开幕式上说，春节是中国人民最重要的节日，与家人朋友一道参加新春游园会是共度佳节的重要方式。2017年是“中孟友好交流年”，两国友谊进一步深化。希望本次“欢乐春节”活动可以让更多的人了解中国和中国文化，增进中孟友谊。

游园会以欢快喜庆的中国非物质文化遗产山西绛州鼓乐开场。新春广场、游乐园、灯谜屋、手工坊、中国秀5个板块充分展示中国春节的传统习俗和文化。活动极具趣味性、娱乐性和互动性，观众们积极参加猜字谜、学写中国字、体验呼啦圈和跳绳等项目。

特别值得一提的是，两位远道而来的非遗传承人演示中国传统剪纸和中国版画，博得嘉宾和学生们连连惊叹和赞赏。

本次游园会由中国驻孟加拉国使馆主办，达卡大学孔子学院、孟加拉国人文大学承办。

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 22 版）

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