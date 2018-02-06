非洲高等教育在均衡路上跋涉

在非洲，中国企业为非洲大学生提供了广阔的职业舞台。图为埃塞俄比亚的大学毕业生在接受轻轨列车驾驶理论培训。

本报记者 李志伟摄

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世界银行近期发布的一份名为《在撒哈拉以南非洲少数人以外共享高等教育承诺》的报告显示，该地区高等教育经历了快速发展，但是依旧远远无法满足日益增长的需求，高等教育资源分布依旧不平等、不均衡，这些严重制约了非洲进一步释放人口红利。

在不远的将来，非洲要完成经济多样化、技术升级，提升制造业与服务业的竞争力，对人才、技工的需求势必将加大。世行报告认为，“高等教育的大门必须向所有配得上的学生敞开”。只有这样，才能从根本上促进非洲经济社会发展。

非洲人在接受高等教育方面，贫富分化明显

世界银行的报告显示，撒哈拉以南非洲的高等教育在过去数十年经历了快速扩张。该地区大学生数量由1970年的不到40万增加至2013年的720万。同期，撒南非洲高等教育毛入学率以年均4.3%的速度增长，超过了全球平均2.8%的水平。尽管撒南非洲的高等教育有了惊人的扩张，但由于中小学教育普及、青年人口增长、就业从农业向制造业和服务业转移等因素，总体上供应远远落后于需求。

近年来，撒南非洲高等教育的蓬勃发展，一定程度上得益于私营教育机构的壮大。1990年至2014年，该地区公立大学数量从100家增加至500家，私立大学从30家增加到1000多家。由于市场需求，毕业生很容易就业，催生出许多短期的教育项目。乌干达、刚果（布）、科特迪瓦的私立教育机构发展势头明显。在科特迪瓦，私立大学的市场份额达八成。

在接受高等教育机会方面，撒南非洲的贫富分化非常明显。1998年至2012年，收入位于前20%的群体高等教育普及率提高了7.9%，而后80%的群体仅提高了3.1%。无论是法语非洲还是英语非洲，无论是非洲的低收入国家还是中等收入国家，富裕阶层的高等教育毛入学率都要超过中间阶层和贫穷家庭。不过，即便是非洲富裕阶层的毛入学率依旧低于全球平均水平。

世行报告建议，采取向低收入家庭开展资金援助计划、向私立学校提供财政支持、将家庭经济背景信息纳入招生考虑因素等办法，改善教育机会不平等的现象。

人才资本不足，影响撒哈拉以南非洲的发展后劲

“知识是生产力和经济增长的驱动力。”世行报告称，撒南非洲需要积累人才资本，打造更多人可以接入，更平等、更高质量的教育和培训体系。目前，该地区一大挑战便是激增的青年人口带来的就业压力，如果这些人口能够成为人才库，这将创造海量机遇。

过去10年，撒南非洲大部分国家显示了强劲的经济增长势头，各领域对人才资本、熟练工人的需求日益凸显。2014年，全球10个增速最快的经济体中有4个在撒南非洲。世行估算，该地区2017年经济增速为4.7%。

世行报告显示，21世纪以来，撒南非洲由于前所未有的人口增长、民主转型、和平红利以及经济转型，高等教育的挑战更为严峻。从高等教育普及度看，撒南非洲依旧远远落后于世界其他地区。该地区高等教育毛入学率2013年不足10%，低于全球约30%的平均水平。世界银行教育全球发展实践局局长海梅·萨韦德拉表示，撒南非洲只有很少人能够完成高等教育，无法提供该地区急需的人才资本。非洲许多富裕家庭将目光投向世界名校，大量非洲人才在海外求学，很多人毕业后并没有返回非洲。

事实上，撒南非洲的劳动力人数到2040年将翻倍，达到10亿。这对该地区的高等教育发展提出了一个巨大的挑战。如果没有行之有效的政策，青年失业或就业不足就会成为趋势，进而破坏社会凝聚力，增加政治不稳定。反过来，如果高等教育有效地培训了拥有技术、知识的青年，就可以显著提高他们的生活水平，实现创造就业的经济增长，加强经济竞争力与生产力，撒南非洲国家才有机会收获人口红利。

“精英体系”难破，提升教育质量是更大挑战

然而，非洲高等教育的“精英体系”根深蒂固。在殖民时期，高等教育和职业技能教育少之又少，殖民者开办学校的目的只是为了培养初级工作人员，维护他们的殖民统治，因此小学、初中教育就能达到他们的目的。

非洲独立浪潮后，各国在教育方面进行了大量投入。非洲各国高等教育机构亦如雨后春笋，培养了大量的非洲精英。从整个非洲角度来说，南非的开普敦大学、金山大学培养出了多位诺贝尔奖获得者，埃及开罗大学也有许多知名校友。可以说，非洲高等教育早期走的是精英路线。

本世纪以来，非洲高等教育向大众化教育转变，但非洲高校进行大规模扩招的同时，资金、校舍、师资力量等软硬件却没有同步跟上，导致教学质量出现滑坡。此外，非洲高校的收益率较低，世界各地的捐赠者减少了投资。世界银行、国际货币基金组织等多边贷款机构对高校贷款态度趋于保守。这些都限制了非洲高等教育发展。

“投资教育的国家将变得繁荣昌盛。”非洲各国看到了高等教育的重要性，正在加大投入。以埃塞俄比亚为例，上世纪90年代该国仅有两所大学，目前该国已有44所大学。联合国教科文组织数据显示，埃塞俄比亚27%的政府预算用于教育。

埃塞俄比亚有一个宏伟的高等教育计划，德巴尔克大学的建设是其中一例。据法国《世界报》报道，埃塞俄比亚北部小城德巴尔克兴建了一所崭新的大学，5年后这座10万人口的小城大学生数量将达到1万。不过，该校校长梅布拉特承认，新大学教学设备、实验器材、图书教具都很短缺，老师经验也不丰富，“在埃塞俄比亚，拥有高质量的教学水平还是一大挑战”。

（本报约翰内斯堡2月5日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 22 版）

(责编：王仁宏、曹昆)