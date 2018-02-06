“开倒车”，美国强化核威慑战略引担忧（国际视点）

1月25日，美国《原子科学家公报》表示将象征核战威胁的“末日时钟”拨快30秒，距离午夜只剩两分钟，是冷战以来最接近“世界末日”的一次。“末日时钟”创设于1947年，象征人类有多接近世界毁灭的威胁，其后时间共调整过20次。

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日前，美国政府公布《核态势审议报告》。同2010年版本报告相比，新版报告在渲染地缘政治和大国竞争方面提高了调门，明显强化核武在美国安全政策中的作用，弱化美国在核裁军问题上的特殊和优先责任，并明确提出发展低当量核武器，降低核武器使用门槛，引发各界普遍担忧。

美国核武政策出现重大转变

新版《核态势审议报告》旨在确定核武在美国安全战略中的位置，是美国政府推出的第四份《核态势审议报告》。据悉，特朗普政府对这份报告高度重视。2017年1月27日，特朗普就任美国总统仅一周即下令国防部进行新一轮核态势评估。国防部长马蒂斯此前表示，他每隔几周就会跟进一次报告准备进度。从总体上看，这份报告反映了特朗普政府加强核武的一贯立场，同本届美国政府加强军力、处理国际事务更倚重军事力量的思路也相一致，一旦付诸实施，恐将给国际安全局势特别是战略平衡带来深远的负面影响。

同特朗普政府不久前公布的《国家安全战略报告》《国防战略报告》一样，这份《核态势审议报告》继续渲染一个紧张的国际战略安全环境。报告的前言部分写道：“这份评估出现在我们国家历史的一个关键时期，此刻美国面临的国际安全形势是冷战结束以来最复杂紧迫的。在此环境下，对核武库进行现代化升级是保持美国核威慑可信的必要之举，唯此才能确保美国外交官谈论战争与和平问题时能站在实力位置发言。”

报告极力放大所谓来自俄罗斯、中国、朝鲜、伊朗等国的“威胁”，为美国核武政策倒退寻找借口。针对俄罗斯，报告着重强调了其战术核武器，称莫斯科正在对这些武器系统进行现代化，且构建了通过核升级以实现自身目标的军事战略与能力。报告明确提出，美国需要为主要对手量身制定有针对性的核威慑战略。

在具体核武力量建设层面，报告提出在短期内为潜射弹道导弹改进一小批低当量核弹头，远期则将发展一种可携带核弹头的舰载巡航导弹。不过，五角大楼所说的低当量核弹头，其杀伤力仍是最强大常规武器的数千倍。同时，报告强调“三位一体”核打击能力是确保美国核威慑力的最有效途径，称维持强大的核武库比打一场战争更省钱，提出更新海基、陆基、空基核打击能力。报告明确要求国会为美国核武库更新提供资金支持。根据国会预算办公室2017年10月发布的一份报告，日常运营、临时升级和全面现代化美国核武库预计需要1.2万亿美元。分析人士称，特朗普政府如今扩大了核武更新计划，这将会进一步提高费用。

关于这份新版《核态势审议报告》，另一个引人关注的问题是美国核武使用条件。五角大楼认为，对美国核武使用条件保持模糊，在战略上符合美国利益。2017年年底公布的美国《国家安全战略报告》提出，核威慑对于防止核攻击、非核战略攻击和大规模常规侵略至关重要。新版《核态势审议报告》称，将“增加美国核能力的灵活性和多样性”，“扩展美国对核或非核战略攻击做出可靠反应选择的范围”。

背离和平与发展的时代主题

美国是拥有世界最大核武库的国家，其核战略对全球战略平衡具有全局性影响。8年前，奥巴马政府公布的《核态势审议报告》首次排除了对遵守《不扩散核武器条约》的无核武器国家动用核武器。但新版《核态势审议报告》明显改变了这一点，明确提高了核武在国家安全战略中的作用，整体方向同上一届政府提出的“无核世界”目标相去甚远。

这份报告出台后立即引发国际社会担忧。中国外交部发言人耿爽5日在例行记者会上表示，新版《核态势审议报告》与前不久发表的《国家安全战略报告》及《国防战略报告》一脉相承，固守冷战思维与零和博弈等过时观念，渲染地缘政治和大国竞争，强化核武器在安全政策中的作用，无视国际社会核裁军呼声，背离和平与发展的时代主题。他表示，中方积极推动构建人类命运共同体，主张树立共同、综合、合作、可持续的新安全观，始终坚定奉行自卫防御的核战略。中方始终支持最终全面禁止和彻底销毁核武器，恪守“不首先使用”及“不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用”等核政策与承诺。

俄罗斯外交部在一份声明中称，美国指责俄罗斯，是为了给自己降低核武使用门槛寻找借口。声明强调，美国《核态势审议报告》对俄罗斯的指责“与事实毫无关系”，“反俄修辞”一直都是美国大规模核武建设的借口。声明还指出，美国对于动用核武条件的描述很模糊，这份新的报告使得美国几乎可将任何武力冲突视为动用核武的条件。

伊朗外长扎里夫在推特发文称，报告反映了美国对核武器的更大依赖，这有违《不扩散核武器条约》，将让人类离毁灭更近。“难怪‘末日时钟’正处于1953年以来的最危险状态。特朗普在破坏伊核问题全面协议方面表露出的顽固，源自同样的轻率。”

在美国国内，对这份报告的质疑与担忧主要存在于两个方面。一方面，战略分析界认为美国发展低当量核武器，将增加核军备竞赛和核冲突风险。《纽约时报》援引专家分析称，特朗普政府提出开发的低当量核弹头可能会让核武器与常规武器之间的区别变得模糊，从而让其使用更具诱惑力。美国前助理国防部长安德鲁·韦伯认为，如果被采用的话，新政策“将使核战争更有可能发生”。

另一方面，美国国内战略分析人士对新版《核态势审议报告》所反映出的安全观、世界观表达了不安。美国军控协会执行董事达里尔·金伯尔撰文指出，美国发展新核武是危险的冷战思维，五角大楼已经拥有强大的核打击能力，没有证据表明美国需通过进一步增加武器门类来提升核威慑力。《外交事务》杂志网站刊文称，报告最重要的问题是它所持有的世界观，以及它所倡导的过时的威慑和战争理论，这些理论显然不适应当今的现实。

（本报华盛顿2月5日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 21 版）

(责编：王仁宏、曹昆)