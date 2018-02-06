印度庞大医疗计划面临预算难题

据《印度时报》2月4日报道，被印度政府称为“莫迪医疗”的“国家医疗健康计划”基本制定完成，将于年内全面铺开。根据该计划，印度政府预计每年为约1亿贫困家庭支付高达50万卢比（1元人民币约合10卢比）的重大疾病医疗保险费用，并将再建24所新医学院，以改善地区医院条件，并拨款60亿卢比用于结核病治疗等。针对政府这项开支庞大的医疗健康计划，印度各界看法不一。

印度财政部评估称，将有约5亿人从该计划中受益。印度国家转型委员会推算，政府每年需为此支出1000亿至1200亿卢比。该计划是国家转型委员会历时一年半研究的结果，政府预计在本财政年度为其划拨200亿卢比的启动资金。

2008年4月，印度政府推行“国家健康保险计划”，旨在为生活在贫困线下的家庭提供每年不超过3万卢比的医疗保险。目前约3000万民众从中受益。而“国家医疗健康计划”则被认为是2008年“国家健康保险计划”的升级版。

眼下，“看病难”依然困扰印度民众。印度每年约有6000万至7000万人因病致贫。整体上看，印度公立医院数量少，资金有限，人手不足，医疗水平低。根据印度政府2017年公布的相关数据，印度有13亿人口，却仅有约100万名注册医生，不到1.5万家公立医院。医疗开支也仅占国内生产总值的1.2%，远低于政府设定的2.5%目标。

印度财政部长贾伊特利为该计划背书称：“如果没有公民的健康，印度就无法实现人口红利。”在年度预算演讲中，他又补充说：“政府正在稳步前进，朝着全民免费医疗目标前进。”印度财政部卫生服务司司长阿萨尼表示，该计划将有助于发展印度的医疗体系，减轻病患的经济负担。

印度媒体称，该计划是印度总理莫迪改革印度公共卫生系统的最新尝试。随着“莫迪医疗”计划全面启动，印度医疗设施将得到显著改善。印度医学界和世界卫生组织均对该计划表示欢迎。

但也有人对“莫迪医疗”持谨慎乐观态度，主要质疑点集中在资金来源和预算落实上。《印度时报》日前发表评论认为，印度的国家财政难以支撑耗资如此庞大的医疗计划。印度卫生部前顾问桑尼尔·南德拉杰也指出，该计划本年度支出仅为200亿卢比，明显难以覆盖1亿家庭的医疗保险费用支出。

印度德里大学医学院教授坎普娜对本报记者说，本年度医疗预算推出的“国家医疗健康计划”看似宏大，但缺乏细节，拨款数额很少，预计产生的实际效果有限。

（本报新德里2月5日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 21 版）

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