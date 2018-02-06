亡羊补牢，韩国严查火灾隐患

2月5日起，韩国针对中小医院、养老院、宾馆等场所，展开持续50余天的大规模联合安全检查。此次安全检查是在韩国近期连续发生火灾事故背景下，政府做出的“亡羊补牢”之举，希望借此排查全国火灾高风险场所消防隐患，缓解民众不安全感。

近两个月来，韩国火灾事故频发，造成大量人员伤亡和财产损失。忠清北道堤川市一座健身中心去年12月21日发生火灾事故，造成29人遇难、29人受伤。检方在对事故进行调查后表示，建筑物的报警阀在火灾发生时处于关闭状态，300余个用于灭火的自动喷淋装置无法启动。一个多月后，庆尚南道密阳市一家医院发生重大火灾事故，造成40余人遇难、150余人受伤，成为韩国近10年来伤亡最为严重的火灾事故。医院缺乏有效防火设施，且院方在面对火灾时应对失当等饱受批评。本月3日，首尔一家知名医院突发火灾，数百人被迫撤离，所幸没有造成人员伤亡。

频繁发生的惨痛事故不仅让韩国民众人心惶惶，也引发全社会关于消防安全的深刻反思。韩国媒体评论称，安全事故频发，诸多生命殒灭，说明韩国在消防安全方面仍属于相对落后国家。政府必须深刻认识到这一现实，努力消除人们日常生活中埋伏的安全隐患。

密阳火灾后，韩国政府决定在全国范围内展开安全检查，并加快制定新的火灾安全对策。总统文在寅表示，火灾造成大规模人员伤亡令举国悲恸，很多中小规模的公共设施存在火灾隐患，加重了民众不安情绪。他指出，公共安全的重要性凸显，全社会需要凝聚共识，加紧补齐安全短板。中央和地方政府以及国会都应担负起责任，齐心协力共建安全韩国。

事实上，与消防安全相关的法案早已于2016年提交至国会，但因为朝野纷争使得法案悬而未决。经历了火灾事故的惨痛教训后，相关法案被迅速提上国会议事日程。《消防基本法修正案》《消防设施工业法修正案》和《道路交通法部分修正案》在搁置一年之后，最终于今年1月30日被审议通过。

新通过的法案规定，公共设施和住宅附近必须划定消防车专用区域，对于在消防车专用区域违规停车或堵塞消防车通道者，将处以最高100万韩元（约合5800元人民币）的罚款。韩国将扩大消防设施普及范围，划定禁止驻、停车区域，特别是在公共设施周边必须划定禁止停车区域。韩国消防厅也将加强对消防行业的监督和管理。

韩国媒体评论称，姗姗来迟的消防安全法案或许能平复民众心中的不安全感，但已经发生的惨痛事故却已无法挽回，希望法案的出台能够避免类似事故再次发生。一位首尔市民向本报记者感慨道：“相关法案最终得以出台是件好事，但多么希望这不是以生命作为代价。”

（本报首尔2月5日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 21 版）

(责编：王仁宏、曹昆)