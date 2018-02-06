世界爱买中国造约起（从“三个转变”看中国创新 ②）

照片说明：

①河北三丰航空科技发展有限公司技术人员在调试多旋翼无人机。

新华社记者 牟 宇摄

②中国核电出口产品“华龙一号”核电机组蒸汽发生器。

新华社记者 杨世尧摄

③上亿非洲人用上中国传音手机。

新华社记者 孙瑞博摄

在利比亚，日本日立公司获得一个发电厂项目，客户却要求，订单中中国制造的比例要达到一半以上。

在苏格兰，从去年8月开始，政府为每位新生儿发放一个“婴儿箱”，里面有睡袋、背心、帽子等29件礼物，其中18件进口自中国。

“21世纪以来，中国制造业实现了弯道超车。”美国麻省理工学院自动识别中心创始人凯文·艾什顿说。

2017年12月18日—20日召开的中央经济工作会议布置的一项重点工作是，推进中国速度向中国质量转变。如今，世界依然爱着中国造，不只是因为“价廉”，更是因为“物美”。

中国造，买的是东西俏

最近，两位斯里兰卡小哥成了网红。

1月21日，云南飞斯里兰卡国际航线托运办理处。来自斯里兰卡的留学生徐愿排队给小米电视机办托运，电视包装盒上印着“新国货”的字样。55寸的电视，足足有两个行李箱那么大。两天前，徐愿跟机场和海关确认能托运后，就高高兴兴地下了单，不辞辛苦也要把电视扛回国。

回国后，徐愿对小米电视的表现十分满意。“5月，我要再把65寸的小米电视带回国。”徐愿说。

如今，中国制造正在撕掉之前的标签与偏见，凭借先进的技术、过硬的质量赢得全球用户的青睐。

两年前，国人去日本疯抢马桶盖的消息曾引发关注。两年后，外国人开始“抢”中国造的马桶盖。

近日，一家贵州公司生产的“思特马桶盖”火爆网络，受到国外消费者欢迎，远销美、英、德、意、法等国，还登上了美国NBC的《今日秀》节目。

不只是中国的马桶盖令外国人刮目相看，中国的婴儿纸尿裤也是让外国人“惊掉了下巴”。

前不久，一位美国妈妈大谈使用中国纸尿裤心得的视频在各大视频网站流传开来。视频中，这位妈妈从纸尿裤的柔软度、吸水性、透气性等方面详细描述了纸尿裤的优点以及使用感受，惊呼“我很喜欢这款纸尿裤，它是我的首选！”但在此之前，她一直对“中国制造”有偏见。这次尝试彻底改变了她对中国质量的认识。

在海外大受欢迎的不仅有中国制造的马桶盖、纸尿裤等日用品，还有高铁、核电、飞机、运载火箭等装备制造业。

1月16日，由长征三号乙运载火箭搭载的白俄罗斯通信卫星一号，在西昌卫星发射中心发射成功。据中国航天科技集团公司相关负责人表示，这既是中国卫星整星出口首次打开欧洲市场，同时也吹响了中国航天加速开拓国际市场的号角。

近年来，中国核电取得突破性发展，成为一张亮丽的“国家名片”。1月28日，全球首台“华龙一号”核电机组在福建福清完成压力容器的吊装工作。同一时间，在巴基斯坦卡拉奇，“华龙一号”海外首堆土建工程已接近尾声。这个巴基斯坦最大的核电站，2020年建成后，每年发电量将超过180亿度，支撑起巴基斯坦1/3的电力缺口。

作为中国自主研制的第三代核电技术，“华龙一号”具有高安全性的特点。得益于此，中国已经与阿根廷、英国等多个国家达成了合作意向。

质量发展是兴国之道、强国之策。如今，中国制造正以高技术、高产量、高品质等诸多优势让全世界刮目相看。

中国造，靠的是“中国芯”

国家统计局最新发布的《2016年全国科技经费投入统计公报》显示，2016年中国研发经费投入总量达到15676.7亿元，比上年增长10.6%。其中，各类企业经费支出12144亿元，比上年增长11.6%，占中国研发经费总支出的77.5%。

“近年来，中国企业的创新能力不断增强，在全球2500家企业里，中国企业的研发投入位居第3位。”国务院发展研究中心产业经济研究部部长赵昌文表示。华为、格力、海尔等中国企业逐步走出国门，闪耀于国际舞台，甚至成为中国形象的代表，这跟它们不断加大研发投入是密不可分的。

从名不见经传的中国制造，到如今跻身世界智能手机畅销品牌，华为在研发过程中，尤其注重掌握核心技术。

中国手机产业一直存在着“缺芯少魂”的说法，在移动芯片领域，高通、联发科、三星等少数几家芯片厂商掌握着整个产业的命脉。2004年，华为开始研发手机芯片，经过10年时间，海思麒麟手机芯片开始跻身业界主流。2017年，华为推出的最新一代麒麟970芯片，更是开启了终端侧人工智能时代，华为芯片成功实现了从跟跑到领跑的重要转变。

低碳、环保是全球制造大势所趋，中国企业以环保为大方向，以科技为突破口，让世界爱上中国造。

近日，格力电器与美国亚利桑那州凤凰世贸中心正式签约，该项目将全部使用格力自主研发的光伏空调。“格力积极探索新能源与空调的结合，这与凤凰世贸中心筹建的低碳环保初衷不谋而合。所以，我们选择了格力。”凤凰世贸中心首席执行官马歇尔·斯塔尔表示。

选用格力光伏空调后，凤凰世贸中心可减排二氧化碳8600吨、二氧化硫72吨、氮化物33吨、粉尘56吨，综合减排效益超过200万美元。

为提升中国制造业创新能力，《中国制造2025》指出，在创新设计领域，要以绿色、智能、协同为特征。作为全球第一家电品牌，海尔在研发投入上通过开放协同的研发创新理念，让全世界成为自己的研发部。

近日，海尔硅谷创新中心正式揭牌，成为继上海、以色列创新中心之后，海尔全球开放创新生态的新极点。

“创新中心可以将最具创新性的想法、技术和资源引入海尔，为用户创造价值。”海尔家电产业集团副总裁、超前研发总经理王晔表示。海尔硅谷创新中心将重点关注当地研究机构、大学、创业公司等最新技术动态，帮助海尔更高效地对接美国当地一流创新资源，完善现有研发体系，加速技术颠覆和产品迭代。

现阶段，中国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。以往靠拼规模、拼速度的粗放式发展模式已难以为继，“高质量发展阶段要有高质量的供给体系。而提高供给体系质量，关键还是要有更高的技术支撑。”国务院发展研究中心副主任王一鸣表示。

中国造，凭的是绣花活

2月6日，世界建筑史上最长的跨海大桥——港珠澳大桥主体工程交工验收。管延安是大桥海底隧道的一位钳工。经他手拧好的螺丝足有上万颗，他一直保持着零失误的纪录。

从学徒到师傅，初中毕业的管延安现在带着大学生徒弟。管延安对徒弟们经常说的话就是“再检查一遍”，强调最多的就是“反复检查”。徒弟小张说：“管师傅上个螺丝都要检查三遍。”

同样苛刻要求自己的还有亚洲最大绞吸挖泥船“天鲲号”的制造团队。1600吨重的桥架嵌入船体，安装间隙只有13毫米。为了找到钢板最稳定的时间段，工人们24小时跟踪测量钢板的变化。

造的是千钧担，凭的是绣花活。中国质量不仅需要核心技术的研发与突破，也需要千千万万的能工巧匠以及他们身上卓越的工匠精神。

工匠精神是一种敬业、精益、专注、创新的精神。近年来，中国十分重视培育工匠精神。2016年，工匠精神首次写入政府工作报告。2017年政府工作报告指出，“质量之魂，存于匠心”。党的十九大报告再次强调，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

大国工匠日益让世界瞩目。当地时间2017年10月19日，第44届世界技能大赛在阿联酋阿布扎比落下帷幕，中国52名选手在47个项目的比赛中取得15枚金牌、7枚银牌、8枚铜牌和12个优胜奖，创造了中国参赛以来的最好成绩。

今天的中国，为何如此重视工匠精神？辽宁社会科学院副院长梁启东认为，当前中国正在经历经济转型升级，中国制造要走进世界市场，品牌、技术、标准、质量等一定要建立国际比较优势。这其中人才建设，特别是打造“现代工匠”尤为重要。

国务院参事室特约研究员姚景源表示，强调工匠精神是强调提高整个民族的基本素质。只有让精益求精成为每个生产环节和每个管理监督层面上每个人的工作精神、劳动态度、质量意识、服务观念和职业道德，才能打造人口质量红利。（潘旭涛 高 敏 叶 聪）

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