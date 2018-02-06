陈竺考察叙利亚难民营

新华社贝鲁特2月4日电 （记者李良勇）4日，正在黎巴嫩访问的红十字会与红新月会国际联合会副主席、全国人大常委会副委员长、中国红十字会会长陈竺前往贝卡谷地的古比·伊利亚斯叙利亚难民营考察，听取红十字工作人员在难民营开展的工作情况介绍，走进难民帐篷与难民亲切交谈，询问他们的生活、医疗、教育以及外界援助等情况。他表示，红十字会与红新月会国际联合会以及中国红十字会将会继续为难民提供其急需的帮助。

当天早些时候，陈竺还考察了位于贝卡谷地的纳西拉医院。他表示，中国红十字会愿与巴勒斯坦红新月会在红十字会与红新月会国际联合会的协调下，在救治巴勒斯坦难民、叙利亚难民方面开展更多合作。中国驻黎巴嫩大使王克俭陪同参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 03 版）

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