冷战思维，堪比“无赖”的顽症（钟声）

美国新版《核态势审议报告》简直就是一个十足的自变量，将给全球安全稳定带来风险

日前，美国政府推出新版《核态势审议报告》。相较8年前的版本，新报告弱化了核裁军承诺，暗示扩大美国核武使用条件，明确提出开发新核武，引发了战略界的广泛忧虑与不安。

这份《核态势审议报告》毫无根据地放大美国面临的所谓“战略威胁”，进而为核武政策倒退寻找借口。五角大楼在报告中无端指责称，“中国在战略和计划中加强了核武力的突出地位，而且不断增加咄咄逼人的行为”“正在挑战自由和开放的国际秩序”。这种与事实明显不符的论调，透出一种生怕天下太平的挑衅意味。

长期以来，中国始终恪守在任何时候、任何情况下不首先使用核武器政策，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器；中国在核武器发展方面始终采取极为克制的态度，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。美国忧思科学家联盟在一份报告中明确指出，五角大楼最新《核态势审议报告》夸大了“中国威胁”。该联盟中国项目主管顾克冈强调，没有迹象表明中国提升了核武在军事安全战略中的地位，也没有证据显示中国改变了长期坚持的不首先使用核武政策。

美国是拥有世界最大核武库的国家，在核裁军方面拥有特殊、优先责任，但其最新《核态势审议报告》透露出的政策方向，却明显没有责任意识。一段时间以来，华盛顿一再高调宣示要打造一个强大的核武库，再三传出“维护核武库花大价钱、仅起威慑作用不划算”等说法，且提出要扩大动用核武的条件，不得不让人对其真实战略意图产生怀疑。美国强化核武器在安全政策中的作用，无非是为其全球战略增加砝码，最终将加剧全球战略失衡。

不得不指出，在全球战略平衡这个动态体系中，眼下这份《核态势审议报告》远非如其所称的那样只是对“环境变化的反应”，简直就是一个十足的自变量，将给全球安全稳定带来风险。报告提出的改进低当量潜射核弹头、发展可携带核弹头的舰载巡航导弹等具体措施，都将冲击欧洲乃至全球战略平衡。这也是为什么美国前助理国务卿托马斯·康特里曼强调：“很遗憾的是，美国发出的信号是更加重视核武器，这会让核武器对于那些核武库较小以及无核国家更具吸引力。”16名美国联邦参议员在公开信中写道，新报告“加大了核军备竞赛与核冲突的可能性”。

2002年，小布什政府拿出一份明显倒退的《核态势审议报告》，《纽约时报》为此专门发表社论，标题是《美国是个核流氓》。文章构建了这样一个逻辑——如果别的国家计划发展新型核武器，并考虑对一些无核国家实施先发制人的攻击，华盛顿就会将该国列为危险的“无赖国家”，但五角大楼的报告却建议美国自己这样做。2018年的今天，华盛顿咄咄逼人的最新《核态势审议报告》让人们不得不遗憾地发现，16年前那篇评论的逻辑依然成立。

同近来华盛顿先后推出的国家安全战略报告、国防战略报告鼓吹大国竞争、渲染他国威胁一样，新版《核态势审议报告》进一步暴露出华盛顿的冷战思维。在一个呼唤共赢的时代，美国却身患零和博弈的偏执症而无力自拔——身体已进入21世纪，脑袋却停留在过去。

美国那些无视国际社会核裁军呼声、背离和平与发展时代主题的人应当自问：在浩浩荡荡的时代潮流面前，逆势而行岂不是徒劳？他们应当治一治思维上的顽症。

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 03 版）

(责编：王仁宏、常红)