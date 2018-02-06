汇聚磅礴的活力（出访归来）

玛哈特集装箱中心的工作人员在调运集装箱。

本报记者 管克江摄

一人高的重型卡车轮胎整齐竖立在铁架上，木托盘里则积木般排列着变压器器件。一旁，一辆集装箱货车刚刚倒入库房，工人们紧张有序地开始卸货……这是匈牙利布达佩斯切佩尔港物流园里的一幕场景。由杨振武社长率领的人民日报社代表团不久前在匈牙利访问期间，专程到此深入采访，了解“一带一路”建设给中匈企业和民众带来的勃勃生机。

由纸箱摞成的一座“小山”边，几位工作人员正在比对货品、操作电脑、录入信息。纸箱包装的标签上印有不同地址：“西班牙”“德国”“荷兰”……据介绍，这是一批从中国运来的电子产品，在这里停留中转后，将分运到欧洲各地。很多欧洲民众已经习惯了网购中国商品，不仅价格优惠，通过跨境电商的海外仓服务，还能快捷地送到家。

物流园紧临匈牙利最重要的多式联运码头玛哈特集装箱中心。代表团在工作人员的指引下，穿过迷宫般组合的集装箱，来到一辆即将发车的火车旁。玛哈特集装箱中心负责人法比安·佐尔坦介绍说，这里的铁路货运线路北到德国汉堡、不来梅，南到斯洛文尼亚的科佩尔。近年来，长沙、西安、厦门等地开通了以布达佩斯为终点的中欧班列，运力增势迅猛，让他们感到欣喜。

切佩尔港物流园属于中欧商贸物流合作园区，由山东帝豪国际投资有限公司投资建设，规划总投资2亿欧元，总开发面积12.66万平方米，2015年被商务部、财政部确认为国家级境外经贸合作区。它也是我国在境外建设的唯一一个商贸物流型合作园区。园区为当地创造了1400多个工作岗位，外籍员工占95%。物流部总经理斯卡布·佐尔坦就是其中之一。他介绍说，这里最新开通的是长沙—布达佩斯中欧班列（湘欧快线），经由俄罗斯和乌克兰进入匈牙利。运营半年多来，已成功开行20多班，每个集装箱货柜里都装满了来自中国的服装、鞋袜、小家电、钢材、建材、茶叶等产品。2017年11月，从布达佩斯开往长沙的返程班列正式开通。

中欧商贸物流合作园区的业务分为物流和商贸两大部分。在布达佩斯市中心，面积4.3万平方米的中国品牌产品展示中心成为中国产品进入中东欧的展示平台。走进大楼，海尔、格力、联想等知名品牌的宣传海报格外醒目。格力展厅内，大家的目光被一个电饭锅吸引。销售人员介绍：“这就是和日本产品‘打擂台’煮饭取胜的大松电饭煲。这款产品在匈牙利也卖得挺好的，让我们对‘中国制造’更有信心了。”

欧迪办公匈牙利公司的采购部经理梅德韦多夫斯基·盖尔盖伊说，他们同中国供应商打了10多年交道，真切感受到“中国制造”的质量越来越好。前段时间，他们在中国品牌产品展示中心的佛山泛家居生活体验馆新签约了一家中国供应商，至今已采购试销了5个集装箱货柜的办公家具，市场反应良好，准备继续大量采购。

中欧商贸物流合作园区首席执行官吴江表示，目前已有200多家中国企业入驻中国品牌产品展示中心。他们还与国内省市商务厅局合作，举办了10多次中国产品展销会。2017中国中东欧（匈牙利）展览会有来自山东、福建、甘肃、广东、宁波等省市的170余家企业参展，产品涵盖汽车摩托车及零配件、家居厨房及家电、机械设备、日用品和食品等16大类。匈牙利、克罗地亚、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塞尔维亚等国的3000余家采购商前来洽谈，签订贸易合同及意向8000多万美元。吴江在匈牙利已经打拼了20多年。他表示，“一带一路”给中匈企业带来了活力，他们将“撸起袖子加油干”。

中欧商贸物流合作园区是中匈经贸合作日趋紧密的一个缩影。匈牙利总理欧尔班多次明确表示，“一带一路”建设是各国发展的机遇，匈方愿意积极参与相关合作。通过共同努力，中方“一带一路”倡议和匈方“向东开放”战略进行深度对接，开创了中欧合作的诸多“第一”：匈牙利是第一个同中国签署“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家，第一个同中国建立和启动“一带一路”工作组机制的国家，也是第一个既发行熊猫债又发行点心债的国家。2016年以来，双方先后签署了产能发展合作框架协议、中小企业合作谅解备忘录、共同编制并实施“一带一路”建设合作规划纲要等系列文件，并围绕加强基础设施建设和电子商务合作等展开密切磋商。2017年初，满载中国货物的火车从希腊比雷埃夫斯港抵达布达佩斯，标志着中欧陆海快式联运取得早期收获。作为“一带一路”和中国—中东欧合作的旗舰项目，匈塞铁路凝聚中匈塞三国领导人共识，进展顺利。

统计显示，目前中国企业对匈投资累计达到41亿美元，占中国对中东欧投资总额的一半。2016年，在全球经贸持续低迷的背景下，中匈双边贸易额达88.9亿美元，同比增长10.1%。2017年前11个月，两国贸易额达到92亿美元，创历史新高。中国驻匈牙利使馆经商处参赞周新健介绍：“匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多说，期待更多的中国投资出现在匈牙利，当中国企业考虑在欧洲投资时，希望匈牙利能够成为首选。这句话代表了匈牙利各界对加强同中国合作的真诚愿望。”

“一带一路”是中国首创、世界共享的宏大倡议，其核心理念是互利共赢，推动构建人类命运共同体。“向东开放”则是匈牙利基于本国国情独立提出的经济外交战略。“一带一路”倡议和“向东开放”战略高度契合，擦出亮丽的火花，正激发出磅礴的活力，为中匈深化全面战略伙伴关系提供不竭动能，而且实实在在地造福两国人民。

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 03 版）

(责编：王仁宏、常红)