2017年12月，坐落在深圳蛇口的改革开放主题博物馆开馆，还原了蛇口改革开放的历史画面，讲述先行者的勇敢探索，展示时代留下的鲜活记忆。

时间的齿轮飞快转动。40年前，安徽省凤阳县小岗村率先实行联产承包责任制，拉开了中国改革开放的大幕；40年后，中国成为世界第二大经济体，7亿多人脱离贫困。

2018年，中国迎来改革开放40周年。

“我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。”习近平主席在2018年新年贺词中的话语铿锵有力，再一次向世界展示了中国坚持改革开放的决心和信心。

书写奇迹，中国经济实现跨越式发展

“21世纪始于中国的1978年”。这是英国知名学者马丁·雅克多年前的判断，也是当今世界的普遍认知。

40年来，中国“摸着石头过河”，完成了从计划经济体制到社会主义市场经济体制的转变。

家庭联产承包责任制、建立经济特区；加入世界贸易组织、人民币加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子；提出“一带一路”倡议、成立亚洲基础设施投资银行……

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才对本报记者表示，从“摸着石头过河”到满怀信心“走出去”，经过多年努力，中国经济结构逐步调整、巩固、健全。

俄罗斯科学院远东研究所首席研究员亚历山大·洛马诺夫对本报记者表示，中国没有照搬外国经验，而是将自身特点与改革开放相结合，取得了今天的伟大成就。

今天的中国已成为世界第二大经济体，国家综合实力持续提高，将努力确保农村贫困人口在2020年如期脱贫。改革开放的发展不仅让中国人民受益，近年来也以对世界经济增长超过30%的贡献率成为世界经济的“稳定器”和“压舱石”，让世界敬佩。

“中国改革开放40年的经验对非洲来说极其宝贵！”加纳经济学家保罗·弗里庞如是感叹。

韩中文化友好协会会长曲欢对本报记者表示，韩国民众对中国的看法随着改革开放的不断深入而发生巨大转变，随着中国影响力不断增强，他们希望更加全面地了解中国。

巴西里约华人联谊会副会长周莎莎对本报记者表示，“改革开放40年来，中国所取得的成就是全方位的。”令她印象最深刻的，就是高铁、支付宝、共享单车、网购这“新四大发明”。她说，这是中国送给世界的礼物，既塑造着中国创新形象，也引领着全球创新的新趋势。

“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”习近平主席指明了全面深化改革的历史方位。

2018年是改革开放40周年，也是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

美国约翰·霍普金斯大学中国问题专家赛斯·卡普兰和德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文对本报记者表示，在改革开放进程中，中国政府把人民的利益放在首位，“追求包容性发展、确保所有人民都能从经济增长中获益，是中国自身发展经验的一个重要方面”。

攻坚克难，供给侧结构性改革促经济优化

十九大报告指出，中国社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。洛马诺夫认为，进一步深化改革将保障中国经济实力的提升，满足人民日益增长的美好生活需要，同时也将增强中国在世界上的影响力。

荷兰阿姆斯特丹商学院教授弗朗索瓦对本报记者表示，中国政府对不同阶段面临的挑战有充分认识，并制定出应对之策。过去几年来，中国深化供给侧结构性改革，注重经济增长质量，在全球经济复苏乏力的背景下，为全球经济注入了强劲动力。

今年1月，国家统计局公布的数据显示，2017年中国经济总量首次站上80万亿元的历史新台阶，经济增速达到6.9%，实现了2011年经济年度增速下行以来的首次回升。先进产能、创新创业加快壮大，落后产能加速退出，优质供给蓬勃孕育，消费对经济增长贡献率超过58%，中国对世界经济增长的贡献率已超过30%。去年12月举行的中央经济工作会议指出，下一步中国经济将按照高质量发展要求转型升级。

美国《时代》周刊封面用中英双语写道，“中国赢了”。中国在推进经济结构改革中展现出的决心与取得的成就有力回击了唱衰的声音，中国经济的快速提质升级让各国为之赞叹。

弗里庞对“中国制造”的升级印象深刻。他说，“中国制造”的科技含量越来越高，涌现出越来越多的创新。他表示，中国经济正在向内需拉动型转变，消费正转变为强大生产力。

蔡伟才表示，中国经济的质变在过去几年尤为明显，越来越多中国企业深知创立自主品牌、提高产品质量的重要性。当前，中国电子商务的发展居世界领先地位，促使泰国等东南亚国家也开始着力提供相应平台。中国引领的电子消费革命正悄然兴起，必将带来深远影响。

新的起点，开放的大门只会越开越大

2017年，习近平主席在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上指出“要坚定不移发展开放型世界经济”。对这一演讲，马丁·雅克认为“将之称为新的全球共识也毫不为过”。

博喜文非常欣赏习近平主席在达沃斯世界经济论坛上的讲话，尤其是“搞保护主义如同把自己关进黑屋子”。

弗里庞认为，中国的崛起代表了新兴市场国家的崛起，令全球格局发生改变。他说，当前贸易保护主义有所抬头，中国不断对外释放开放的积极信号，提振了市场信心。

洛马诺夫表示，欧亚大陆许多国家并没有从西方模式中获得实惠，而中国的改革开放让越来越多国家和人民分享到了发展的红利。今天，他们对中国的开放理念越来越有兴趣。

2013年，中国提出以开放包容为特征，以互利共赢为追求，以共商共建共享为原则的“一带一路”倡议。该倡议得到全球140多个国家和80多个国际组织积极支持和参与，为加强全球经济治理提供支撑，为发展开放型世界经济作出贡献。

卡普兰将中国称为全球层面中包容性发展的最有力倡导者之一。他认为在这一领域，中国有很多经验可以分享。

弗朗索瓦表示，中国领导人在不同场合多次表明愿分享推动经济增长的成功经验，愿与世界其他经济体一同分享发展机遇。中国推出的“一带一路”帮助沿线国家和地区发展基础设施，拉动当地经济。中国与众多国家的经济联动增长，有利于全球经济朝着更加包容、平衡的方向发展。

蔡伟才认为，“中国正着力发展开放型经济并履行一个世界经济大国的职责。”他说，中国经济不仅紧密连接着世界经济，更将牵引其向前迈进。

改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路。新的起点，新的征程。展望未来，中国将凝聚起亿万人民力量，纵深推进改革开放，奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦。

（本报北京、里约热内卢、莫斯科、布鲁塞尔、东京、首尔、约翰内斯堡、华盛顿、柏林、曼谷2月5日电 记者张慧中、陈效卫、张晓东、吴刚、刘军国、马菲、李志伟、郑琪、冯雪珺、林芮）

《 人民日报 》（ 2018年02月06日 03 版）

(责编：王仁宏、常红)