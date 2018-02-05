全国安全生产宣传教育暨信息公开工作会议召开

人民网北京2月5日电 2月1日至2日，全国安全生产宣传教育暨信息公开工作会议在广西南宁召开。

会议由国家煤矿安监局副局长杨富主持、国家安监总局党组成员副局长徐绍川出席并发表讲话。安监总局人事司（宣教办）司长杨玉洲、国家安监总局安全生产监察专员杨占科通报了全国安全生产宣传教育和信息公开工作情况。

2月1日至2日，全国安全生产宣传教育暨信息公开工作会议在广西南宁召开。图为会议现场。

会议指出，全系统要坚决贯彻落实有关安全生产工作部署，不断开创安全生产宣传教育工作新局面。利用好网络新媒体，继续加强推广好国家安全生产宣传教育数字传播新途径的建设工作，把宣传党的安全生产方针、防范遏制重特大事故、继续减少事故总量作为宣教工作的落脚点；主动适应舆论环境的新变化、新特点，强化主动发布、与媒为伴、同频共振的理念，努力推进理念创新、手段创新和基层工作创新，确保该说的主动说到位，该回应的主动发声。

同时，会议指出，全系统要认真宣传好安全生产的知识和技能与生产安全事故教训；准确把握安全生产宣教工作的目标，共同构建安全文化体系，使政府、企业、社会三个层面的安全理念文化、安全制度文化、安全环境文化、安全行为文化更加定型、更加规范;全面提升安全生产传播的覆盖面、时效性、影响力；共同构建安全生产宣教活动体系，使“七进”活动、“安全生产月”和“安全生产万里行”活动、群众性安全生产共建共享活动，以及安全文化精品创作展播等活动，更加扎实、更加富有实效；构建安全生产宣传教育工作保障体系，努力使宣传教育机构更加健全、宣传教育制度更加完善、使宣传教育工作能力全面提升。（褚多锋）

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