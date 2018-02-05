《世界报》不实报道挑拨中非关系 我驻南非大使揭批西方媒体险恶用心

人民网北京2月5日电 （记者 王欲然）近日，法国《世界报》污蔑中国窃取非盟总部情报以来，一些非洲媒体盲目跟风转载炒作。对此，中国驻南非大使林松添4日在开普敦举行记者会，以鲜活的事实和详实的数据，有力驳斥西方媒体恶意抹黑中国的不实报道，深入揭批西方媒体分化破坏中非团结的险恶用心，提醒非洲媒体警惕西方媒体的谎言陷阱，引起现场媒体记者热烈共鸣。南非国家广播电视台、开普敦电视台、Bush Radio广播电台、非洲通讯社、《商报》、《开普时报》、《开普守卫者报》、《目击者》网站等全国性和地方主流媒体以及新华社、央视等中央驻南媒体共十余家媒体代表出席。

林松添对法国《世界报》等西方媒体无中生有污蔑中国感到遗憾，对少数非洲媒体盲目跟风炒作感到痛心，表示这是对中国政府和人民对非洲真诚、无私援助的最大伤害，也是对中国秉持的真实亲诚对非政策理念的最大不敬。

他指出，长期以来，非洲媒体为促进中非友好互利合作发挥了不可替代的重要作用。真诚希望非洲媒体到非洲各国走走看看中国在非洲做了些什么，看看那些害怕中国在非洲扩大影响的国家在非洲做了些什么，眼见为实，切莫盲目跟风、随风起舞，避免落入西方媒体编造的谎言陷阱、误导广大不明真相的非洲民众，伤害中国政府和人民对非一片热情和真情；更希望非洲媒体充分发挥自身优势，讲好中非合作共赢、共同发展的鲜活故事，做好中非共同利益的维护者和捍卫者。

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