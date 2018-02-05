专访冰岛驻华大使古士贤：北极合作开启冰中关系新篇章

冰岛驻华大使古士贤（人民网记者 田凯摄）

人民网北京2月5日电 （记者田凯 寇杰） 1月26日，中国首次就北极政策发表白皮书，获得国际社会的广泛关注。作为北极理事会的创始国之一，冰岛高度评价了中国的北极政策。新任冰岛驻华大使古士贤在接受人民网北欧分公司专访时对冰中北极合作表示乐观，并提出了新的合作思路。

“冰中两国在诸多领域都有合作的潜力。当前两国间的合作维持着较高水平，但在我看来，我们的合作潜力无限。回顾历史，冰岛是第一个承认中国市场经济地位的西欧国家，也是第一个同中国签署自贸协定的西欧国家。当前冰中两国的自贸协定已经就位，我们希望在此基础上继续深化两国关系，推进贸易往来，”古士贤说。

古士贤认为，中国最近发布的《中国的北极政策》白皮书是一份具有积极意义的政策文件，冰中两国的北极合作可以以此为契机，在未来继续全面深化。

“北极合作涉及到气候变化，我们看到了中国在这方面的卓越领导力。北京日益好转的空气就是中国注重气候变化的最好佐证。近年来，北极航道为船舶提供了更为便捷的航行路径。现在，即使不借助破冰船，普通船舶在一年之中可以通过北极航道的时间段更长了。当然这些船舶的质量必须非常好，才能抵御大风大浪。在这方面，冰中两国的合作也初见成效，我们也关注着包括中海运在内的中国公司在此方面的进展。”古士贤说。

冰岛是中国在北欧的重要合作伙伴，近年来中冰两国关系稳健发展，两国的政治互信不断增强。自1971年建交以来，中冰两国领导人多次互访。2013年中冰正式签署自贸协定后，两国的经贸合作也得以快速增长。

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