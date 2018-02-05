马尔代夫安全形势紧张 外交部建议中国公民暂勿前往

人民网北京2月5日电 （记者 王欲然）外交部发言人耿爽5日主持例行记者会，并就中美关系、中英关系、联合国涉朝决议等答问。

会上，耿爽在回答记者提出有关马尔代夫紧张局势的问题时称，中方密切关注马尔代夫近期局势发展，支持马有关各方通过对话协商妥善解决分歧，维护马国家稳定和社会安定。我们已要求马方采取必要措施，切实保护在马中资机构和人员安全。

他说，目前，我们尚未收到中国公民和企业在马尔代夫受到冲击的报告。外交部和中国驻马尔代夫使馆高度重视维护在马中国公民和机构的安全与合法权益，并已针对当地近期安全形势发布安全提醒。

春节假期是中国公民赴马尔代夫旅游的高峰，但是鉴于当地安全形势，我们建议正在马尔代夫的中国游客密切关注安全形势，加强安全防范。同时建议近期准备前往马尔代夫的中国公民在当地局势稳定前暂勿前往。

外交部和驻马尔代夫使馆将继续密切跟踪马尔代夫安全形势发展，并视情调整安全提醒级别，请中国公民和机构密切关注。

全文如下

一、应外交部长王毅邀请，印度尼西亚共和国外交部长蕾特诺·马尔苏迪将于2月8日至10日访问中国。

蕾特诺外长访华期间，中国领导人将予以会见，王毅外长将与她举行会谈并共同主持中印尼政府间双边合作联合委员会第三次会议。双方将就中印尼关系、中国—东盟关系和共同关心的国际地区问题交换意见。

当前中印尼关系发展势头良好。两国高层交往密切，政治互信不断加深，务实合作持续拓展，人文交往日益增多，双方就国际地区热点问题保持密切沟通和协调。习近平主席和佐科总统多次会晤，就加强发展战略对接和“一带一路”合作达成重要共识。今年是中印尼建立全面战略伙伴关系5周年，也是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年，中印尼关系面临新的发展机遇。相信蕾特诺外长此访将进一步增进两国的互信与合作，推动中印尼关系和中国—东盟关系持续深入发展。

二、应外交部长王毅邀请，非洲联盟委员会主席穆萨·法基·穆罕默德将于2月7日至9日正式访问中国。

此访系法基就任非盟委员会主席以来首次访华。访问期间，王毅外长将同法基主席共同主持中国—非盟第七次战略对话，就中国与非盟关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

非盟是非洲最具影响力和代表性的政府间组织。中方一贯从战略高度和长远角度发展同非盟的关系。近年来，中国与非盟关系全面深入发展，高层交往密切，务实合作不断拓展。相信此访将进一步增进双方政治互信，深化双方各领域合作，推动中国与非盟关系取得更大发展。

问：据报道，2月2日，美国财政部高官称，中国通过“不透明的石油换贷款”协议支持委内瑞拉总统马杜罗政府。中方对此有何回应？

答：美方有关言论毫无根据，极不负责任。中委融资合作由双方金融机构和企业按照互利共赢和商业化原则开展，所签贷款合同完全符合国际规范，所有操作都依法合规进行，所取得的成果造福当地人民，

根据不完全统计，中委合作已经支持委建设1万多套保障房，建成电力项目发电能力占委总装机容量的10%，向300多万个委低收入家庭提供优惠家电，使委70万户家庭获得卫星电视服务，中委合作有力地促进了委经济社会发展，受到委社会各界的欢迎和支持。

一个稳定的委内瑞拉符合各方利益。中方一贯坚持不干涉内政原则。在委内瑞拉问题上，中方主张委各方在法律框架内通过对话协商解决好国内问题。同时，中方愿继续通过双边务实合作助力委经济社会稳定发展。

问：据媒体报道，美国防部日前发表了新版《核态势审议报告》。中方对报告有何评论？

答：美国国防部日前发表的《核态势审议报告》与前不久美国发表的《国家安全战略报告》及《国防战略报告》一脉相承，固守冷战思维与“零和”博弈等过时观念，渲染地缘政治和大国竞争，强化核武器在安全政策中的作用，无视国际社会核裁军呼声，背离和平与发展的时代主题。

美国拥有世界最大、最先进的核武库，却还要大力建设核力量，将加剧全球战略失衡；发展低当量核武器，降低核武器使用门槛，将增大核武器使用风险；抛弃“无核武器世界”目标，将损害国际核裁军进程。

中方积极推动构建人类命运共同体，主张树立共同、综合、合作、可持续的新安全观，始终坚定奉行自卫防御的核战略。中方始终支持最终全面禁止和彻底销毁核武器，恪守“不首先使用”及“不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用”等核政策与承诺。中国从来没有、今后也不会参加任何形式的核军备竞赛，并将继续把核力量维持在国家安全所需的最低水平。自拥有核武器半个世纪以来，中方上述政策从未改变。美方报告妄图通过肆意歪曲中方政策与做法，来为其自身扩大和加强核武库找借口，这显然是徒劳的。

我们希望美方摒弃冷战、“零和”思维，放弃以对抗视角看待大国关系，顺应和平与发展的时代大潮，切实承担起自己在核裁军方面的特殊、优先责任，继续以不可逆方式大幅削减核武库，降低核武器在国家安全中的作用，以切实行动维护国际和平与稳定。

问：英国首相特雷莎·梅刚刚结束对中国的访问。请问中方对此有何评价？

答：1月31日至2月2日，英国首相特雷莎·梅对中国进行正式访问并举行了新一轮中英总理年度会晤。习近平主席、李克强总理、张德江委员长分别同梅首相举行会谈会见，就共同打造中英关系“黄金时代”增强版深入交换意见，达成了广泛共识，访问取得圆满成功。

双方一致认为，中英关系保持良好稳定发展符合双方共同利益，有利于促进地区和世界的和平、稳定与繁荣。当前，中英两国都处在各自发展的关键阶段。两国将继续在相互尊重、平等相待的基础上，结合各自发展阶段和发展需求，不断加强政治互信与各领域务实合作，赋予两国关系新的时代内涵，推动中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系取得更大发展。

中英互为重要经贸合作伙伴。双方同意继续深化在经贸、投资、核电、金融、基础设施、第三方市场等领域合作，并积极探讨人工智能、清洁能源、科技创新等新兴合作领域。此访期间，双方签署了投资、金融、科技、航空安保、智慧城市、动物检疫等领域的多项合作文件，商业协议总金额约90亿英镑，并成立了中英企业家委员会，共同推动两国务实合作走上提质增速之路。两国领导人就“一带一路”合作进行了深入交流,英方重申了对“一带一路”合作的积极态度，双方愿进一步加强“一带一路”框架下的互利合作。梅首相此访期间还安排了丰富的人文活动，我们将继续鼓励两国深化各领域人文交流，不断夯实两国关系的民意基础。

中英一致认为，经济全球化有利于维护世界和平，国际社会应当继续高举自由贸易这面大旗，反对保护主义。中英作为大国和联合国安理会常任理事国，将进一步加强在国际事务中的沟通协作，共促世界和平与发展。双方还建立了联合国事务对话机制。

梅首相对中国的成功访问为中英关系在新的一年开了好头。接下来，我们愿同英方共同努力，落实好两国领导人共识，推动中英关系“黄金时代”在新时期取得更大发展。

问：据悉，联合国负责朝鲜制裁问题的独立调查员在一份报告中称，朝鲜去年通过出口违禁商品获得2亿美元收入，其中包括通过造假文件向中国运输煤炭，向叙利亚和缅甸出口武器等。中方是否看到了这份报告？对该报告的有关内容有何评论？

答：据我了解，你提到的报告正在联合国安理会有关制裁委员会的内部审议进程当中。目前，我不便对媒体就报告作出具体评论。

这里我想指出，第一，中方始终主张联合国安理会通过的有关决议应该得到全面、严格执行。第二、中方作为安理会常任理事国，一直带头全面、严格执行安理会有关涉朝决议，履行我们应尽的国际义务。

问：据报道，近日，马尔代夫朝野围绕马最高法院有关法令产生严重分歧，马尔代夫局势持续紧张，马政府正采取措施维持秩序。中方对此有何评论？

答：中方密切关注马尔代夫近期局势发展，支持马有关各方通过对话协商妥善解决分歧，维护马国家稳定和社会安定。我们已要求马方采取必要措施，切实保护在马中资机构和人员安全。

问：近日，中国商务部宣布对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查。有报道称，这可能引发新一轮中美贸易摩擦。有人认为这是中方对此前美方对光伏产品相关决定的反击。中方对此有何回应？

答：上周末，中国商务部已发布公告，对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴的立案调查。我商务部的同事已就此接受媒体采访，我在这里不再重复。我只想强调一点，这只是一起正常的贸易救济调查个案。

至于你提到的美方不久前对光伏产品等采取的全球保障措施，中方也已经作出了回应。如果我没有记错的话，1月23日，我商务部的同事已就此对媒体发表了谈话，你可以在商务部网站查阅有关内容。

关于中美经贸问题，我们反复说，中美经贸合作本质上是互利共赢的，我们愿与美方一道不断深化两国之间的经贸合作，造福两国人民，希望美方能与中方相向而行，也为此作出切实努力。

问：据报道，联合国人权理事会和美国、印度等国都呼吁马尔代夫政府执行最高法院的判决，释放反对派和前总统。你刚才说应该通过协商和平解决该问题。你如何看待最高法院的判决以及其执行？

答：目前在马尔代夫发生的情况，应该属于马尔代夫内政。中方支持马有关各方通过对话协商妥善解决分歧，维护国家稳定和社会安定。

问：近日，据媒体报道，马尔代夫首都发生大规模集会。目前在马尔代夫中国公民和机构是否受到冲击？

答：目前，我们尚未收到中国公民和企业在马尔代夫受到冲击的报告。外交部和中国驻马尔代夫使馆高度重视维护在马中国公民和机构的安全与合法权益，并已针对当地近期安全形势发布安全提醒。

春节假期是中国公民赴马尔代夫旅游的高峰，但是鉴于当地安全形势，我们建议正在马尔代夫的中国游客密切关注安全形势，加强安全防范。同时建议近期准备前往马尔代夫的中国公民在当地局势稳定前暂勿前往。

外交部和驻马尔代夫使馆将继续密切跟踪马尔代夫安全形势发展，并视情调整安全提醒级别，请中国公民和机构密切关注。

问：2日，新加坡外长维文在接受《海峡时报》采访时表示，当前南海形势已经平静许多，东盟和中国都有善意和信心开启“南海行为准则”案文磋商，这本身就是十分积极的一步。中方对此有何评论？

答：中国有句古诗，“春江水暖鸭先知”。地区形势如何，地区国家心里最清楚。中方积极评价维文外长有关表态，认为这客观反映了当前南海企稳向好的真实形势。中方有信心与东盟国家继续全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，共同维护地区和平稳定。

(责编：王欲然、杨牧)