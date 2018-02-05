印度海岸警卫队救援重病中国船员

人民网新德里2月5日电 （记者 苑基荣）印度《德干纪事报》2月5日报道，在中国驻加尔各答总领事馆协调下，印度海岸警卫队医疗队日前在孟加拉湾救援了附近商船上的一名中国重病船员。

2月3日下午5时许，驻扎在印度西孟加拉邦霍尔迪亚市的海岸警卫队接到来自一艘巴拿马注册商船的紧急医疗求助电话，表示该船有一名46岁名为夏建庭（音译）的中国船员患有强烈腹痛和持续呕吐，希望得到救助。印度海岸警卫队东北区副司令米特拉表示，当时该船位于萨格尔岛以南大约64海里处。

印度海岸警卫队海上救援中心分队开始采取行动，海岸警卫队医疗队立即登船救助。在印度海岸警卫队医疗队救助下，该名船员3日午夜病情稳定下来。2月4日早晨，印度海岸警卫队用快艇C-418将病人转移到霍尔迪亚市，抵达时间为4日上午11时。随后移交给商船代理人，在加尔各答阿波罗医院进行进一步治疗。

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