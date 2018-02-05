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印尼首都发布洪涝警报

2018年02月05日17:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达2月5日电（记者席来旺）印尼首都附近连日暴雨，不仅导致茂物地区山体滑坡，而且使茂物Katulampa水坝闸门警戒线猛升，可能给首都带来洪涝灾害。

今天2月5日，茂物减灾局发布报告称，这里的水位警戒线从凌晨的70厘米猛升到早上的240厘米，而且暴雨仍在下，水位仍在继续提升。因此茂物减灾局确立紧急状态级别，并向首都雅加达防灾局发出首都可能遭受洪灾的警告，并敦促雅加达防灾局向Ciliwung河沿线等地居民发出及早预防准备警示。印尼国家防灾总署发言人索特波今天也确认，首都雅加达有几个地区即将遭受洪水淹的灾害。

记者发稿时雅加达暴雨仍在继续。

日前中国驻泗水总领事馆曾发布安全提示，春节将至，印尼可能出现极端天气，中国游客要注意出行安全。

(责编：王欲然、常红)
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