印巴在克什米尔地区交火致数人死伤

印度军方５日说，印度和巴基斯坦４日在克什米尔地区印巴实际控制线附近交火，致数人死伤。

印军方一名发言人指责巴方违反停火协议，向实控线附近印控克什米尔的拉久里地区发动炮击，导致印方１名军官和３名士兵死亡，另有一名士兵和两名平民受伤。印军随后进行了还击，“对巴基斯坦哨所造成了重大破坏”。

拉久里地区地处印控克什米尔首府斯利那加西南２００多公里。交火发生后，地方当局下令拉久里地区靠近实控线附近的所有学校关闭３天。

巴基斯坦三军新闻局４日发表声明说，印度军队当天“无故”向克什米尔实际控制线巴方一侧开火，导致一名平民死亡、两名儿童受伤。声明说，巴基斯坦军方随即对印军哨所进行了“有效回击”。

１９４７年印巴分治后，印度和巴基斯坦曾为争夺克什米尔地区爆发两次战争。２００３年，双方在克什米尔印巴实际控制线一带达成停火协议。近年来，克什米尔地区形势总体缓和，但是双方冲突时有发生。近年来，双方在实际控制线附近交火频繁，导致多人死伤。双方均指责对方违反停火协议。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)