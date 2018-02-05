德媒：1万家中国企业25万多名中国人活跃在非洲

人民网讯 据德国《法兰克福汇报》近日报道，中国人在非洲被视为快速和高效的代名词。非洲当地建筑企业无法和中国企业竞争，印度建筑企业虽然廉价，但干活很慢，这给非洲国家领导人留下深刻印象。

中国还提供另一个好处：包括贷款在内的一揽子解决方案。根据麦肯锡咨询公司的一份报告，目前已经有1万家中国企业活跃在非洲，其中三分之一是工业企业。报道称，中国企业带来了建筑工程师、规划师和专业技术人员，根据官方数据，目前有25万多名中国人在非洲工作。

近来，非洲最重要的基础设施项目是由中国建筑企业修建的：例如内罗毕和沿海城市蒙巴萨之间的新铁路线取代了英国殖民时期修建的一条窄轨铁路。它是要把肯尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹连接起来的东非“铁路总体规划”的一部分，整个项目总投资约为140亿美元。蒙巴萨和内罗毕之间的新铁路线把480公里的路程所用时间由以前的12小时缩短为4小时。报道还称，中国人在西非也很活跃。不久前，尼日利亚和中国签署了修建拉各斯至卡拉巴尔之间沿海铁路线的协议，这段870公里长的铁路将耗资大约110亿美元。

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