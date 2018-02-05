人民币走强刺激中国春节出境游市场 预估达650万人次

人民网讯 春节将近，中国内地出境游人数预估将高达650万人次。在人民币汇率大幅升值的背景下，人民币“越来越值钱”，今年出国过年换汇、购物花1000美元，可以比去年前省下约700元人民币。汇率效应将刺激民众的春节出境游。
“驴妈妈旅游网”显示，随着人民币对外币汇率走强，助推今年中国内地春节出境游市场，尤其赴美旅游预订人次增长更超过3倍。受汇率和航班增加因素影响，许多中美航线班机票价格已经低至人民币3000元以内，让游客在美国“买、买、买”变得更划算。
携程网表示，美国游今年的增长较为明显，旅游采购的性价比更高。春节旅游涨幅有多大？据蚂蜂窝《2018春节出游趋势报告》指出，国民旅游价格涨幅有的高达115%，产品平均价达到人民币7179元；境外游平均价更高达9641元，成长63%。
望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】