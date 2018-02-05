三星电子副会长李在镕二审获刑2年6个月 缓刑4年

|资料提：李在镕（图片来源：韩联社）
人民网首尔2月5日电（夏雪）据韩联社报道，韩国首尔高等法院5日下午对李在镕涉嫌行贿案作出二审宣判，李在镕获刑2年6个月，缓刑4年，并当庭释放。这是李在镕于2017年2月17日被拘留后，时隔353天获释。
韩国法院认定，三星电子向崔顺实之女郑某提供马术训练的赞助构成行贿罪，维持一审裁定；但非法赞助崔顺实实际控制的韩国冬季体育英才中心、转移资产出境等相应指控均被否定。
2017年8月，首尔中央地方法院一审判决李在镕行贿、挪用公款、向海外转移资产、隐匿犯罪收入、作伪证5项罪名成立，判其5年徒刑。李在镕律师团不服判决，提起上诉。韩检方曾在一审中提请首尔中央地方法院判处李在镕12年监禁。
现年50岁的李在镕是三星集团会长李健熙的儿子，韩国三星电子副会长、集团实际控制人。他于去年2月受到检方指控，称其通过贿赂换取朴槿惠当局于2015年给予三星集团旗下公司政策方便，以有助于作为三星电子副会长的李在镕加强对整个集团的掌控。
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