全日本和统会纪念中国和平统一促进会成立30周年

人民网东京2月3日电 （记者刘军国）全日本华侨华人中国和平统一促进会（简称全日本和统会）3日在东京举行纪念中国和平统一促进会成立30周年暨2018年新年会，二百余名日本华侨华人出席该活动。

中国驻日本大使馆公使郭燕在致辞中表示，全日本和统会自2005年成立以来，团结广大在日华侨华人开展反“独”促统活动，为祖国和平统一事业做出了宝贵贡献。希望全日本和统会与在日反“独”促统团体共同反对和遏制“台独”分裂行径，推动反“独”促统运动深入发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的贡献。

全日本和统会会长凌星光详细介绍了全日本和统会的历史，并就今后的工作方向进行了说明。

东京华侨总会顾问廖雅彦表示，作为一名台湾省出身的华侨二代，将坚决反对任何分裂祖国的行动，为实现祖国完全统一贡献自己的力量。（完）

(责编：燕勐、常红)