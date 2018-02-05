南非男孩玩枪误杀2岁妹妹后自杀身亡

海外网2月5日电 当地时间3日晚，南非恩潘盖尼镇发生了一起悲剧。一名11岁男孩在玩弄其父亲的枪支时，不慎打中了自己2岁的妹妹。随后该男孩开枪自杀，当场身亡。

据《镜报》消息，该手枪是男孩父亲的，是具有枪支许可证的合法枪械。据称，3日夜间，这名男孩在玩弄一把手枪时，不料击中了自己2岁的妹妹。目睹了意料之外的这一瞬间后，男孩开枪自杀。女孩随后被送去医院抢救不治身亡，男孩当场死亡。

南非警察局发表官方声明说：“恩潘盖尼警方正在调查一起谋杀案件。据称，2018年2月3日23时50分，一名11岁的男孩正在玩弄他父亲的有执照的枪支，枪声响起，打到了他两岁的妹妹。受害人被送往医院接受治疗，之后死亡。哥哥看到他妹妹被击中后，自己开枪自杀当场死亡。”

官方还表示：“我们敦促持有执照的枪支所有人确保他们不违反‘枪支管制法’，没有妥善保管好枪支是违法行为。违规行为可能导致不必要的死亡，而违规者则会面临严厉的起诉。”

最近一些枪支合法化国家枪击案频发，死伤惨重。枪支杀伤力极强，往往能在数秒内夺人性命。隐匿的枪口对于毫无防备的群众是致命的。而未成年人接触手枪误伤他人的事件也屡见不鲜。

据路透社消息，2月2日，美国洛杉矶卡斯特罗中学一名12岁女孩击中了两名同学，一名头部受伤，另一名手臂受伤。女孩称自己是无意的，该女孩随后被洛杉矶警方逮捕。据悉，警方正在与女孩谈话以查清此案。（海外网 李梦溪）

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