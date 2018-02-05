德国总理默克尔：网络不是法外之地

德国总理默克尔日前表示，网络世界不是法外之地，需要和现实世界一样受到法律监管。

默克尔３日在总理府网站发布的视频讲话中说，德国今年年初正式生效的《网络执行法》，“可以让社交媒体运营商为其传播的内容负责”。

根据该法律，德国境内的社交媒体公司必须引入有效、透明的举报管理机制，并及时对关于仇恨及煽动性言论、虚假信息、侮辱、诽谤、威胁、恐怖主义犯罪和儿童色情等内容的举报进行回应。

社交媒体公司应在接到举报后２４小时内移除或屏蔽明显的违法内容，存在争议的内容也必须在举报后７日内处理。否则，公司和公司负责人将可能分别面临最高５０００万欧元和５００万欧元的罚款。

当被问及这部法律引发的一些争议，默克尔表示将会对该法律的实施效果进行评估，甚至有可能做出调整。但她强调：“在这一领域立法的基本方针，是绝对正确和必要的。”

此外，默克尔还强调了加强培养儿童的网络媒介素养以及网民维护个人数据安全的重要性。（记者 张毅荣）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)