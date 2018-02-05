加沙儿童抗议以色列封锁 盼望和平生活

加沙地带数十名儿童４日在当地慈善机构号召下走上街头，参与“拯救加沙”游行示威，他们举着谴责以色列封锁的标语，要求获得基本的生活保障。

活动组织者纳兹·巴纳说：“我们组织这次活动是为了抗议以色列的封锁，因为封锁剥夺了加沙地带儿童的生存权、就医权和受教育权。”她呼吁国际社会立即介入，为加沙地带的儿童提供帮助。

参加游行示威的学生拉娜·奥马拉说：“我们盼望解除封锁，那样我们就能像其他国家的人一样和平地生活了。”

同一天，加沙地带约８００名医院清洁工举行了两小时罢工，抗议连续４个月没领到工资。他们还将于６日举行全面罢工，要求得到薪酬维持基本生活。

清洁工伊纳姆·塔维勒说：“我们５个月来只领了一次工资，这让人非常痛苦。我们希望政府尽快发工资，我们要养孩子，还要送他们上学。我的丈夫生病了，却没钱看病。”

自从２００７年巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）以武力夺取加沙地带控制权后，以色列便对这里实施严密封锁，严格控制物资和人员进出。封锁之下，当地物资极度匮乏，经济状况每况愈下，人民生活困苦不堪。

加沙地带工商会最新数据显示，在人口约为２００万的这一地区，失业率达４６％，贫困率高达６５％。联合国报告显示，由于水资源缺乏、失业率高企、教育和医疗条件恶化，预计到２０２０年加沙地带将不再适合人类居住。（记者 赵悦 杨媛媛）

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