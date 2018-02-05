中国留学生在瑞典举办春节联欢会喜迎狗年

第１０届斯德哥尔摩中国学生学者春节联欢会４日在瑞典卡罗琳医学院新会议中心大礼堂举办，热闹精彩的晚会在北欧的寒冬中传递着浓浓的中国年味和留瑞学生学者们的思乡情愫。

联欢会由瑞典皇家理工学院、卡罗琳医学院、斯德哥尔摩大学、斯德哥尔摩经济学院４所高校的中国学生学者联谊会及中瑞教育科学文化交流协会联合主办，中国驻瑞典大使馆教育处协办，千人礼堂座无虚席。中国驻瑞典大使桂从友、中国学生学者、华侨华人及瑞典友人共同观看了演出。

桂从友在致辞中说，斯德哥尔摩春节联欢会已举办了１０年，集中展现了广大留瑞中国学生学者团结、向上、阳光的精神风貌，也为促进中瑞人文交流作出了积极贡献。

晚会上，瑞典中国学生学者们自编自导的节目丰富多彩。开场舞《吉祥欢乐新时代》和现代舞《青春大爆炸》编排创新，展现出中国青年留学生积极向上的精神风貌；舞台剧《２０１８斯京非诚勿扰》（当地华人称“斯德哥尔摩”为“斯京”）和相声《我要旅游》以诙谐幽默的形式展现了中国留学生多姿多彩的留学生活；特别节目《我的家、我的国、我的梦》以音乐朗诵的形式叙说了远在异国他乡的学生学者们虽与亲人长期分离，却坚持克服困难，追求梦想，憧憬着祖国更加美好的未来。

斯德哥尔摩大学硕士毕业生黄斯斯在表演完朗诵节目后告诉新华社记者：“春晚陪伴我走过在瑞典的８个年头，回顾历届春晚就会想到自己在瑞典留学生活的点点滴滴，它记录了我们的青春，也早已成为我们留学生活中不可或缺的一部分。”

“我觉得今年的春晚真是太棒了！灯光、音响、舞美，各种效果在视觉上给人非常大的冲击力，让我在异国他乡也感受到了浓浓的过年气息，非常赞！”瑞典皇家理工学院硕士毕业生李琪说。（记者 付一鸣）

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