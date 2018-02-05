美墨边境300多偷渡者被捕 198人躲在卡车车底

人民网讯 据法新社报道，墨西哥官员4日表示，该国已经拘留300多名中美洲的男性、女性及儿童，他们在前往美国的路上既没水喝，也无食物可以果腹。

墨西哥移民执法官员说，他们在美国德州南方、墨西哥东北部的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）一辆卡车内查获最大批的偷渡客，当时有198人挤在卡车底层。

墨西哥移民当局在声明中说，来自危地马拉、洪都拉斯及萨尔瓦多的移民，“在极度拥挤的状况下前往美国，车内通风状况差，缺乏食物或水”。多名儿童移民中，有55人与父母或亲人同行，另有24人独自踏上这条危险的旅程。墨西哥当局一周前于科阿韦拉州（Coahuila）及塔茅利巴斯州逮捕了正前往美国的174名中美洲移民。

有中美洲北三角之称的萨尔瓦多、危地马拉及洪都拉斯，是全球交战地区外最暴力的地点。这3国也是大批涌入美国的偷渡客来源。（老任）

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