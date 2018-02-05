德国护工缺口越来越大 只得靠“进口”弥补缺口

人民网讯 据德国媒体报道，虽然从许多国家“进口”护工，但是德国护理行业的人员缺口依旧越来越大。未来的大联合政府可能将会针对这一问题采取措施。

根据德国联邦卫生部的数据，德国约330万人需要护理。随着德国社会老龄化加快，这一数字也在不断增长：到2030年将有超过400万人需要护理。然而，现在的护理人员已经不够了。未来护理行业的人员缺口将越来越大。德国患者保护基金会预计，未来8年将缺乏约20万全职护理人员。根据贝塔斯曼基金会的最新研究，到2030年将缺乏约50万全职护理人员。

在德国，想要成为护理人员的年轻人少之又少。即使有这个想法的人，在入行几年后也会很快离职。因为工作辛苦、认可度低，加上工资又少。德国劳务市场和职业研究所今年一月中旬公布的研究显示，全职老年护理人员平均每月税前工资为2621欧元，比德国就业者平均工资少16%。那些没有经历三年职业培训（Ausbildung）的老年护工工资更少，平均每月税前只有1870欧元。

目前，德国则只好在护理人员收入比德国明显更少、失业率较高的国家寻找后继人员，例如中东欧、东欧、巴尔干国家以及菲律宾这样的亚洲国家。（老任）

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