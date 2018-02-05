美联储百年来首位“女掌门”谢幕 功过是非争议多

美联储新任主席鲍威尔将于当地时间5日宣誓就职，日前已卸任的前主席珍妮特 耶伦，不仅是美联储105年历史首位“女掌门”，也是近40年来首位未获连任的美联储主席。美联储的“耶伦时代”已经谢幕，然而对于这位“女掌门”的功过是非，外界争议颇多。

学霸：哈佛博士成美联储首位女性主席

现年71岁的耶伦出生在纽约布鲁克林的一个犹太人家庭，从小学习成绩优异的她于1971年获得耶鲁大学经济学博士学位，她也是同一届毕业的二十几位经济学博士中唯一一位女性。

毕业后，耶伦从事了数年研究和执教工作。1994年，在美国前总统克林顿的提名下耶伦开始担任美联储委员，随后相继担任过总统经济顾问委员会主席、美联储副主席等政府要职。

2014年，耶伦就任美联储主席，并成为该机构百年历史上首位女性主席。

值得一提的是，耶伦的丈夫乔治 阿克洛夫也是一名经济学家，还曾于2001年获得诺贝尔经济学奖，他在信息不对称对市场影响方面的研究被认为具有里程碑意义。

稳健：“鸽派”加息、逐步缩表

在2008年美国发生次贷危机之后，美联储一度奉行量化宽松政策，通过大量印钞、购入美国国债和抵押债券后成功“救市”，但这也为美国留下了约4.5万亿美元的资产负债表。

如何平稳地实现加息和缩表(缩减资产负债规模)成为接下来美联储工作的重中之重，也成为美国经济能否顺利复苏的关键。而耶伦就是在此时接过了美联储的指挥棒。

面对“烫手山芋”，耶伦以经济学家的审慎态度耐心地分析经济数据的变化，及时调整政策。自2014年以来，美联储共加息五次。耶伦始终主张渐进加息，并尽可能公开透明地与市场提前沟通，这也有效地避免了恐慌情绪，推动美国货币政策重回正轨。

真诚：关注普通人 主张“经济正义”

在外界对耶伦的评价中，除了稳重、平和，还有一个词：真诚。这或许就来源于她对劳动力市场每一个普通人的关注。

耶伦在2017年的一次会议上曾直言不讳称，大量证据表明，如果一个孩子在穷人家长大，那么成年后其在成功的路上会更加步履维艰。

对此，耶伦提出应该更加关注幼儿和青少年教育以及年轻人技能培训，以便用更长远的眼光将教育的投资回报反馈到日后的劳动力市场。

此外，耶伦认为经济数据除了包括就业率和劳动技能提升外，还应该考虑“经济正义”，即让所有人能够收入稳定地、有意义地劳动。

遗憾：她是美联储最后的经济学家“掌柜”？

耶伦是1979年以来首位没能连任的美联储主席。她的美联储主席之位，将由美联储理事鲍威尔担任。

有分析指出，过去几十年不管美国经济如何起伏，经济学家与凯恩斯主义似乎都是治国的“主旋律”，但从上台就与众不同的特朗普则奉行重商主义。这或许是耶伦未获特朗普提名的主要原因之一。

作为一名女性，耶伦在就业种族差异、女性在经济领域的机会、为职业女性树立榜样等方面的贡献为人称道，但最终结果也不禁让人感慨女性的不易。

同为女强人的世界货币基金组织总裁拉加德也表示，女性领袖的韧性和细致赋予了她们“收拾烂摊子”的优势，但当形势扭转之后，“男人们又会莫名其妙地杀回来。”

谢幕：耶伦美联储生涯将告一段落

按照规定，美联储主席在任期结束后仍可继续担任美联储理事。耶伦的理事任期本可以到2024年1月31日，但由于耶伦已经表示在美联储主席任满时会辞去理事职务，因此这或许也意味着耶伦将从美联储谢幕。

在耶伦任期内，美国的通胀率被控制在2%的理想水平附近，失业率则降到4.4%，为16年来最低水平。在《华尔街日报》的调查中，大多数经济学家给予耶伦的评级是“A”，这来自同行的认可也为耶伦的联储生涯提供了有力注脚。

然而，也有批评声音认为耶伦紧盯通胀率2%的目标，使得加息步伐不够迅速。左派人士也指责耶伦在富人借着股市大涨挣得盆满钵满之时，未采取足够的措施促进中产阶级和工薪阶层的工资上涨。另外还有专家认为，耶伦在政治与外交方面亦存在短板，尤其是在与国会打交道时。

但归根结底，至少有一点毋庸置疑：耶伦在离开美联储时值得世人的掌声。(齐君)

(责编：刘茹霞(实习生)、杨牧)