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昂山素季住所“汽油弹”袭击案嫌疑人落网

2018年02月05日08:45  来源：新华网
 

　　缅甸警方说，已逮捕向国务资政昂山素季住所投掷“汽油弹”的男性嫌疑人。警方认定，嫌疑人患有精神疾病。

　　法新社3日报道，嫌疑人温乃（音译）2日凌晨被捕。仰光警方在“脸书”社交媒体官方账号上证实，温乃“承认携带一只装汽油的瓶子，将它投进（昂山素季的）住宅”。

　　温乃现年48岁，在一家建筑企业充任保安。他告诉警方，投掷“汽油弹”实属无奈，因为他受到“这处住宅中的人”诅咒。

　　共同社报道，温乃家属告诉警方，他患有精神病。医疗记录显示，温乃2013年至2016年间数次接受精神病治疗。

　　警方尽管认定温乃存在“精神健康问题”，依然表示会对他提起诉讼。

　　1日上午大约6时30分，一枚“汽油弹”飞向昂山素季位于仰光的住所。它落在大门附近，所幸只轻微损坏了塑料水管，未造成人员伤亡。

　　事发时，昂山素季身处首都内比都。事发后，这处住所加强了安保力量。

　　遇袭住所位于仰光巴罕镇区。1989年至2010年遭软禁时期，昂山素季在那里居住。近年来，这处住所的大门口成为热门旅游“景点”，常有外国游客驻足拍照。（完）【新华社微特稿】（陈丹）

(责编：刘茹霞(实习生)、杨牧)
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