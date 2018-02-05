意大利一白人男子驾车射击 多名非洲移民受伤

意大利中部城市马切拉塔3日发生一起白人男子开枪打伤多名非洲移民事件。袭击者已被警方逮捕。媒体报道称，男子行凶动机可能关联种族仇恨。

警方当天早些时候通报，一名持枪男子打伤多名非洲移民。警方呼吁民众暂时避免外出，调查已经展开。不久后，警方宣布逮捕嫌疑人。

嫌疑人为没有前科的28岁意大利男子。当地媒体报道，该男子驾驶汽车，在市内多个地点从车窗开枪。

市长罗马诺·卡兰奇尼晚些时候证实，6名外籍移民受伤，其中一人伤势严重。

马切拉塔附近不久前发生一起血案，一名18岁的意大利女子被杀害肢解。警方逮捕了一名29岁的尼日利亚籍嫌疑人。该男子去年在意大利申请避难被拒，但至今没有离境，滞留意大利。

意大利定于3月4日举行新一届议会选举。近段时间以来，极右翼政党以上述血案为由，极力抨击现政府并宣传反移民立场。

卡兰奇尼说，枪击事件在血案不久后发生，难免令人怀疑其间“有所关联”。（陈立希）【新华社微特稿】

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