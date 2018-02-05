啄木鸟不会得脑震荡吗？美科学家：或有脑损伤

啄木鸟为了捕食或求偶，一生中数千次用喙部撞击树干。换成人类这么啄木，估计早就撞傻了，而啄木鸟竟然在地球上生存了约2500万年。不过，美国科学家最近研究发现，啄木或许真的对啄木鸟大脑造成了一定损伤。

波士顿大学医学院研究人员在啄木鸟大脑中发现tau蛋白堆积，这常见于患有神经退行性疾病或头部创伤的人类大脑。研究人员分别分析了芝加哥菲尔德自然历史博物馆和哈佛大学自然历史博物馆收藏的北美绒啄木鸟和美洲红翼鸫的脑组织，结果只在啄木鸟大脑内发现tau蛋白堆积，没有啄木习惯的红翼鸫大脑内则没有。

波士顿大学医学院研究人员乔治·法拉说，人们以前认为啄木鸟没有大脑损伤，但这项研究似乎证明并非如此。科学家现在试图搞清楚，啄木鸟大脑内tau蛋白堆积究竟是大脑损伤的结果还是能够起到保护大脑的作用。

tau蛋白能起到稳定脑神经细胞（即神经元）的作用。神经元受损即造成一定的tau蛋白堆积，有时候会因此改变大脑功能。路透社援引波士顿大学医学院神经病理学家彼得·卡明斯的话报道，tau蛋白分很多种类，有些能够起到保护神经的作用。

“如果啄木确实导致tau蛋白堆积，我们的研究却无从辨别保护性或病理性tau蛋白的区别，”卡明斯说，“不过，鉴于这种鸟已经存在了上千万年还活得好好的，可以假定与脑损伤相关的神经退行性疾病不是大问题。”相关研究论文发表于最新一期美国杂志《科学公共图书馆·综合》。

啄木鸟啄木可产生至多1400个重力单位的力量，而只要60个到100个重力单位的力量撞击就足以造成人类脑震荡。啄木鸟的喙、颅骨、舌头以及大脑和颅骨之间空隙的特殊生理构造均可起到减震作用。（袁原）【新华社微特稿】

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