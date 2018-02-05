培养发散思维 澳首推学生“非学术能力”测试

为检验学生是否具备未来生存技能，澳大利亚维多利亚州率先推出“非学术能力”在线测试。澳大利亚《时代报》3日报道，作为这项测试的一部分，去年，约2000名六年级和十年级（相当于国内高一）学生参加了“批判性和创造性思维”评估，在线测试时间为1小时，内容保密。一份示范考题展示了六年级学生需要克服的种种困难。考题围绕着一个在山村中骑红色自行车的女孩“乔安娜”展开，学生们必须熟悉她的骑行路线，并推测她骑行过程中是否会因为陡坡、交通状况甚至穿了紧身牛仔裤等而减速。许多问题为开放式，学生可以发散思维答卷。

维多利亚州课程评估署负责人戴维·豪斯说，批判性和创造性思维包括解决问题、推理、使用及分析证据和在新环境中以新方式应用知识的能力。测试结果显示，在批判性和创造性思维方面，只有15.3%的学生达到了最高水平。维多利亚州政府希望到2025年时，有20.8%的学生可以达到最高水平。

维多利亚州去年进行了课程改革，要求学校评估学生4项新的“非学术能力”，即批判性和创造性思维能力、个人和社会能力、跨文化能力和道德能力。有关方面希望学生在念完十年级后，有能力提出并评估问题；在形成看法时能够学会变换角度，具备思考和分析自己及他人思维过程的能力；能批判性反省自己在困境中的情绪反应。“非学术能力”测试在此背景下推出。（乔颖）【新华社微特稿】

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