阿夫林激战　土军遭遇损失“最惨重一天”

据土耳其军方消息，7名土军士兵3日在打击叙利亚库尔德人武装“人民保护部队”的行动中丧生。

这是土耳其发起对叙利亚西北部阿夫林地区的军事行动以来，土军死亡人员最多的一天。

【土军遇挫】

土耳其政府视“人民保护部队”为库尔德工人党在叙利亚的分支，将它列为恐怖组织。土耳其军队1月20日发起代号“橄榄枝”的空中和地面行动，“清扫”阿夫林地区的“人民保护部队”。21日，土军跨过土叙边界、进入阿夫林，与土耳其支持的叙利亚反政府武装“叙利亚自由军”一同行动。

土军方3日说，一名土军士兵当天在阿夫林的“冲突”中丧生，另一名士兵在土叙边界土耳其一侧遭“人民保护部队”袭击身亡。

另据土耳其总参谋部3日晚些时候发布的声明，一辆土军坦克当天在阿夫林北部遭“人民保护部队”成员攻击，坦克内5名士兵反击，但最终身亡。

声明说，作为回应，土耳其军机空袭阿夫林北部目标，包括武装分子的掩体和弹药库。

据土军方信息，“橄榄枝”行动开始以来，已有14名土军士兵丧生。

叙利亚2011年陷入内战后，“人民保护部队”迅速壮大并与极端组织“伊斯兰国”交战，获得美国扶持。这支武装目前控制叙利亚东部和北部不少地区。

“人民保护部队”否认与库尔德工人党有直接关联。库尔德工人党自1984年以来寻求以武力方式在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界地带的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其列为恐怖组织。

【战火继续】

据土总参谋部3日另一份声明，自“橄榄枝”行动开始以来，土军已击毙包括“人民保护部队”成员在内的897名武装分子。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安3日在一场演讲中说，土军即将向阿夫林市前进。土总统府发言人易卜拉欣·卡林当天告诉媒体记者，“橄榄枝”行动正按计划推进，持续时间未定，将“直到我们清扫完所有相关地区”。

不过，一些分析师认为，土军在叙境内迄今只取得对土叙边界附近有限区域的控制，未接近阿夫林市。

总部位于伦敦的叙利亚人权观察组织近日说，自“橄榄枝”行动开始以来，102名“人民保护部队”武装人员、115名与土军协同作战的叙反政府武装人员死亡，阿夫林地区68名平民丧生，包括21名儿童。

土耳其军方坚称，土军为避免伤及平民采取了一切措施。

【“巴沙尔必走人”】

土耳其发起“橄榄枝”行动后，叙利亚政府强烈谴责土方“野蛮侵犯”叙利亚主权。俄罗斯、美国、法国呼吁土方克制。

法新社报道，叙利亚内战期间，土耳其长期站在叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的对立面，但近几个月来，由于与支持巴沙尔的俄罗斯政府加强合作，土耳其偶尔对叙当局降低调门。

土耳其方面3日“炮轰”巴沙尔。土总统府发言人卡林在土耳其伊斯坦布尔告诉媒体记者，土方认为，巴沙尔无法团结整个叙利亚、已失去“正当性”，叙利亚需要政治过渡，直至产生新宪法、举行选举。“不会容易，但那是最终目标，而巴沙尔必须适时走人。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

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