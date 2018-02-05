安倍“无理要求”引韩国不快 被批看不清局势

日本首相安倍晋三将于9日出席在韩国平昌举行的冬季奥运会开幕式，并与韩国总统文在寅举行会谈。日本媒体3日援引日本政府消息人士的话报道，安倍计划在会谈中提出，一旦朝鲜半岛出现突发情况，韩国政府应协助在韩日本人撤离。

针对安倍这一提议，韩国方面表示不快，称日本方面的想法显然“不合时宜”，未能看清当前局势。

安倍上月24日宣布，他将出席平昌冬奥会开幕式，为日本代表团鼓舞士气。此外，他还将与韩国总统文在寅举行会谈，就“慰安妇”问题协调立场，同时重申加强日美韩三国合作的必要性。

安倍这次访韩为期两天，将于9日与文在寅在冬奥会开幕式举办地附近的一家宾馆举行会谈，时长预计为45分钟。

日本政府消息人士透露，除了“慰安妇”问题和日美韩三国合作两个话题外，安倍还计划在这次会谈中向文在寅提出：一旦朝鲜半岛出现突发情况，韩国政府应帮助在韩日本人撤离。

不过，这一想法立即遭到韩国方面“怒怼”。韩国外交部一名官员说，日本在这个时间点提出突发情况的议题，显然未能洞悉目前氛围。

今年1月以来，朝韩关系出现缓和迹象。朝鲜最高领导人金正恩1月1日在新年贺词中首次表示朝鲜有意参加冬奥会，强调有必要在新的一年改善朝韩关系，得到韩方积极回应。朝韩1月3日重开板门店联络热线。同月9日，朝韩在板门店举行高级别会谈。这是双方两年来首次正式对话。

经过连续磋商，双方商定，朝鲜参加平昌冬奥会，南北联合组队参加女子冰球比赛，朝韩代表团在开幕式共同入场。双方还将进行一系列文体交流，包括朝方派艺术团访韩演出，南北滑雪运动员在朝鲜联合训练。（张旌）（新华社专特稿）

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