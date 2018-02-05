英媒：捕鼠不力 “首相猫”发起唐宁街“叛乱”

英国《星期日泰晤士报》4日报道，英国首相特蕾莎·梅正遭遇一场“灾难性的叛乱”，发起者竟然是她“最亲密的助手之一”——“首相猫”“拉里”。

这只10岁的虎斑猫虽然获封唐宁街10号首相官邸“首席捕鼠官”，但似乎无心工作，花大把时间打盹，工作人员不得不聘请虫害防治公司消除鼠患。《星期日泰晤士报》获取的数据显示，唐宁街10号一年内40次聘请虫害防治公司，共消灭29只老鼠。相比之下，“拉里”的死对头、“外交猫”“帕默斯顿”工作更为尽职。此前有数据显示，自2016年4月入住英国外交部以来，“帕默斯顿”已经抓到27只老鼠。

“拉里”和“帕默斯顿”均为来自公益机构“巴特西猫狗之家”的流浪猫。英国媒体时有报道，两只“公务猫”狭路相逢时总免不了恶战一场。“拉里”2011年2月入驻唐宁街10号，经历首相更迭却稳坐“首席捕鼠官”位置。（袁原）【新华社微特稿】

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