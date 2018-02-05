不爱现金只爱爆款潮服 英国盗贼“疯抢”羽绒服

羽绒服品牌“加拿大鹅”因为保暖兼顾时尚备受潮流人士追捧，并获得“大鹅”昵称。然而，由于单件羽绒服售价超过1000英镑（约合8893元人民），这一品牌的羽绒服也成为英国盗贼的“心头好”。
英国《星期日泰晤士报》4日报道，今年冬天英国发生多起以“大鹅”羽绒服为目标的抢劫案。上周，一名身穿“大鹅”羽绒服的男子走在伦敦闹市区时被扑倒在地，劫匪冲他大喊“脱下你的外套”，对现金或手机却只字未提。所幸打劫者被两名路人赶跑。
无独有偶，曼彻斯特大学21岁学生奥利·梅森两周前也遭遇类似打劫。两名劫匪大喊着“脱下你的外套”，并把梅森扭倒在地，强行脱去他身上穿的“大鹅”羽绒服。不过，梅森的羽绒服是件仿制品，两名劫匪最后也被捕。
去年11月，10名窃贼骑着5辆电动摩托车打劫了位于伦敦市中心摄政王大街的“加拿大鹅”专卖店，偷走了不少衣服。（袁原）【新华社微特稿】
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