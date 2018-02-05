头疼发烧理由多多 超级碗催生“超级病假星期一”

超级碗是美国职业橄榄球联盟（NFL）年度冠军总决赛，通常会在2月第一个周日举行，赛事直播在美国的收视人数之多，让其他节目望尘莫及。由于伴随比赛还有盛大的庆祝活动，这也催生了“超级病假星期一”。

美国克罗诺斯公司下属劳动力研究所针对2000多人所做的一项最新调查显示，25%的美国劳动人口希望超级碗之后的那天应被视为“假日”，高达72%的人力资源经理也同意这一提议。调查还显示，事实上，多年来，32%的美国人会在超级碗之后的周一迟到，五分之一会在那个周一请病假。调查预计，今年超级碗比赛结束后，将有1390万人在随后的周一（当地时间5日）请病假，有望把这一天送进美国今年“请病假人数最多日”排行榜前列。

《今日美国报》援引劳动力研究所执行理事布赖恩·多兰的话报道：“我们对超级碗的影响力关注已经超过10年，尽管每年（请病假）人数存在波动，但一个明显的事实是，‘超级病假星期一’经常成为美国请假人数最多的一天。”

人们请病假的理由也是五花八门，请病假的人中，26%声称自己发烧，14%称自己嗓子疼，12%称自己头疼。（乔颖）【新华社微特稿】

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